Bolsonaro decide extraditar chileno que sequestrou Washington Olivetto

Nesta segunda-feira (19), o presidente Jair Bolsonaro decidiu extraditar o chileno Maurício Hernandez Norambuena, que cumpria pena no Brasil por ter participado do sequestro do publicitário Washington Olivetto, em 2001.

Ele foi condenado no Chile a dupla prisão perpétua por ser o mentor intelectual do assassinato do senador Jaime Guzmán, em 1991, que era ligado ao ditador Augusto Pinochet, e por ter participado do sequestro de Cristián Edwards, herdeiro do conglomerado jornalístico El Mercúrio.

Hernandez é ex-militante da Frente Patriótica e foi preso no país de origem nos anos 1990, conseguindo fugir de helicóptero de um presídio de segurança máxima.

As informações são da colunista da BandNews FM Mônica Bergamo.