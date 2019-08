USP sedia Feira de Profissões gratuita a partir de quinta-feira

O Parque de Ciência e Tecnologia da USP recebe, de 22 a 24 de agosto de 2019, a 13ª edição da Feira USP e as Profissões da capital. A iniciativa é destinada a estudantes do ensino médio e de cursos preparatórios para o vestibular. A participação é totalmente gratuita, e você pode fazer sua inscrição no site www.prceu.usp.br/uspprofissoes.

O evento reúne unidades de ensino e pesquisa da Universidade de São Paulo, distribuídos em estandes com alunos e professores que atuam como monitores e esclarecem as dúvidas dos estudantes do ensino médio e dos vestibulandos. É possível saber mais sobre os cursos oferecidos e as diferenças entre eles, as carreiras e profissões, a formação acadêmica, a grade de disciplinas, os conteúdos programáticos e as especializações.

O evento também oferece atividades interativas, shows e palestras, como:

O Planetário Digital apresenta projeções do universo e das constelações, sempre acompanhadas de explicações de um monitor da área de astronomia, que também conta curiosidades e tira dúvidas;

O grupo Química em Ação, formado por alunos e professores do Instituto de Química, utiliza o teatro e a filosofia para contar histórias de maneira didática e interativa;

O Show da Física, criado há mais de 25 anos por monitores do curso de física, realiza experimentos curiosos e divertidos para estimular a formação de novos cientistas;

A Célula Gigante, desenvolvida pelo Centro de Estudos do Genoma Humano do Instituto Biociências da USP, te possibilita conhecer uma célula por dentro, literalmente. É uma estrutura de 40 metros cúbicos que reproduz o interior de uma célula com todas as suas organelas, o núcleo, complexo de Golgi, mitocôndrias e outras;

O jogo virtual Remo Indoor, que simula perfeitamente uma regata de remo e consiste em um remo ergômetro (aparelho simulador de remada em um barco) conectado a um computador que projeta em uma tela vários barcos alinhados lado a lado como se fossem disputar uma regata real. Nesta edição da Feira de Profissões os interessados poderão conferir a modalidade em uma mini regata de 200 metros sob orientação dos monitores do Centro de Práticas Esportivas da USP (CEPEUSP);

Oficinas do Coral da USP trazem desafios e diversas estratégias para trabalhar a voz em abordagens coletivas e individuais. Visando o aprimoramento da consciência corporal, as dinâmicas do coral trabalham questões como: postura, respiração, emissão, articulação, ressonância e musicalidade.

A feira também é uma oportunidade para obter informações sobre o vestibular, os programas de apoio à permanência estudantil (moradia, alimentação etc.) e o mercado de trabalho.

Para ajudar os estudantes na escolha da profissão, o Instituto de Psicologia da USP (IP) realizará oficinas, como a de orientação vocacional, que atenderá 25 estudantes por sessão. Em 2017 e 2018, o estande vocacional foi um dos mais procurados pelos visitantes.

Serviço

13ª Feira USP e as Profissões

Quando: 22 a 24 de agosto de 2019 (quinta a sábado) das 9h às 17h

Onde: Parque de Ciência e Tecnologia da USP, Av. Miguel Stéfano, 4.200, Água Funda (em frente ao Zoológico de São Paulo)

Inscrições gratuitas no site www.prceu.usp.br/uspprofissoes