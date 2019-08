Previsão do tempo: Frente fria derruba temperatura e traz chuva em São Paulo na segunda

Após um fim de semana ensolarado, o clima volta a esfriar nesta segunda-feira (19) em São Paulo. O avanço de uma frente fria sobre o oceano, na altura do litoral paulista, vai obrigar o paulistano a voltar aos casacos e guarda-chuvas.

O céu encoberto vai predominar durante o dia e há potencial para chuviscos. À noite, áreas de instabilidade que se deslocam do interior para a Grande São Paulo aumentam as chances de chuvas significativas.

Segundo previsão do CGE – SP (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de São Paulo), a máxima de 20°C será observada na madrugada e a mínima de 14°C no fim da noite.

Terça-feira

Na madrugada da terça-feira (20), a chuva vai apertar ainda mais, com intensidade, com trovoadas e rajadas de vento. No restante do dia, as chuvas perdem força, mas ainda ocorrem com intensidade leve ou em forma de garoa. Devido ao tempo fechado e úmido, a amplitude térmica será pequena. Mínima de 14°C e máxima de 18°C.