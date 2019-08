Previsão do Tempo: Calor continua em São Paulo no domingo

O frio ainda não vai voltar! De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Metereologia), o tempo no domingo (18) vai ser muito parecido com o sábado (17).

Para começar, a máxima aumenta 1ºC, podendo chegar até 29ºC. Além disso, o sol deve aparecer bastante, apenas com alguns períodos levemente nublados.

A mínima também aumenta; de 12ºC vai para 15ºC. Inclusive, o dia deve ter um baixo índice de umidade, especialmente durante à tarde.