Duas pessoas morrem degoladas em acidente de trânsito na zona leste de São Paulo

Um motociclista e uma pessoa que estava na garupa morreram degolados por um fio de nylon na região do Belém, zona leste de São Paulo, após a motocicleta furar o bloqueio da Ponte Jânio Quadros, conhecida como Ponte da Vila Maria, na madrugada deste sábado, 17. O sentido bairro da estrutura sobre a Marginal do Tietê está fechada pela Prefeitura neste fim de semana para a realização de obras emergenciais.

Segundo a Polícia Militar, o motociclista não respeitou a sinalização existente. O Corpo de Bombeiros informou que a equipe de resgate foi enviada ao local, mas encontrou as duas vítimas já sem vida.

O caso foi registrado no 81º Distrito Policial (Belém). A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo afirmou que a ocorrência ainda está em apuração.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditou o sentido bairro da Ponte da Vila Maria às 22 horas desta sexta-feira, 16. O bloqueio vai até as 5 horas da segunda-feira, 19.

De acordo com o CET, o fechamento da via é necessário para a continuidade das obras em duas das quatro vigas de sustentação, danificadas por sucessivas colisões de caminhões que, segundo o órgão, não respeitam o limite de altura permitido.

A pista central da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, também está com o trânsito interrompido no mesmo horário

Em maio, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (Siurb) solicitou à CET a proibição da circulação de caminhões na Ponte da Vila Maria, sentido bairro, após um laudo estrutural indicar interrupção de tráfego de veículos pesados para aliviar a carga sobre a estrutura.

"A medida foi necessária para garantir a segurança da população", afirmou, em nota, a CET.