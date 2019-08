Duas pessoas morrem atropeladas após acidente na rodovia Imigrantes

Duas pessoas morreram neste sábado (17) após um atropelamento no trecho urbano da rodovia Imigrantes, sentido litoral, na altura da rua Áurea Lejune, logo após o viaduto Ministro Aliomar Baleeiro.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista de um carro teria perdido o controle do veículo e atropelado as duas pessoas. Ainda não há mais detalhes da ocorrência.

Segundo a CET, uma faixa e o acostamento estão bloqueados no momento. Há lentidão pela avenida Afonso D'Escragnolle Taunay e pela própria rodovia Imigrantes.