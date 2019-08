Tabata Amaral fala sobre suspensão do partido: 'Não fui expulsa do PDT'

A deputada federal, do PDT, Tabata Amaral ainda não recebeu convite formal de outro partido para deixar a sigla. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, a parlamentar afirmou nesta sexta-feira (16) que vai aguardar a decisão da executiva nacional, se irá ou não expulsá-la.

“Eu não recebi nenhum convite formal. Eu ainda não fui expulsa do PDT. Então, antes de sentar e conversar com qualquer partido e pensar sobre meu futuro, vou respeitar a decisão do meu partido, que é o PDT", disse a deputada.

Candidato à Presidência da República nas últimas eleições pela sigla, Ciro Gomes já defendeu a desfiliação da parlamentar. Na entrevista, Tabata Amaral admitiu estar chateada com Ciro e “com as falas desonestas de diversos líderes do partido”. “Ataques pessoais e mentiras não fazem parte da política que acredito.”

A deputada federal foi criticada após desrespeitar a norma do PDT durante a votação da reforma da Previdência. A sigla havia fechado questão para que os parlamentares votassem contra o texto.