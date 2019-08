Governo vai investir R$ 1,5 bilhão para despoluir o rio Pinheiros até 2022

O rio Pinheiros deve ser despoluído até 2022. É o que espera o Governo de São Paulo, que nesta sexta-feira (16) anunciou os planos para a limpeza do rio, com investimento previsto de R$ 1,5 bilhão dos cofres públicos, mais R$ 3 bilhões da iniciativa privada – ainda em busca de parceiros para captação.

O projeto, entitulado Novo Rio Pinheiros, fará intervenções em áreas onde vivem cerca de 3,3 milhões de pessoas, em que estão sub bacias dos grandes afluentes do Pinheiros. Foram 14 editais lançados para contratar as empresas que farão obras de saneamento e principalmente de tratamento de esgoto.

“O empreendedor terá que colocar todas essas casas ligadas ao sistema e vamos monitorar esses trabalhos. Ele precisa atingir a meta, por resultado. Ou seja, o próprio empreiteiro vai estar interessado em realizar as obras com agilidade”, explicou o presidente da Sabesp, Benedito Braga.

Para despoluir o rio, o governo estadual elaborou uma ação conjunta envolvendo autarquias e a Prefeituar de São Paulo. A Emae (Empresa Metropolitana de Águas e Energia), por exemplo, fica responsável pela remoção do lixo do fundo do rio, enquanto a Sabesp faz a coleta e o tratamento do esgoto nas afluentes.

O papel da prefeitura será de agilidade para remoção e contenção do lixo nas beiradas do rio Pinheiros para que ele não atinja e polua a água. O Daee (Departamento de Águas e Energia Elétrica) irá controlar o fluxo e a reversão do sentido das águas, se necessário.

A Cetesb (Companhia Ambiental do estado) fará medições para aferir a melhoria da qualidade da água – que hoje tem DBO (demanda bioquímica de oxigênio) entre 70 e 150, dependendo do trecho. O objetivo é diminuir esse índice para 30.