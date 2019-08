Mutirão no Jaçanã terá vacina e outros cuidados com a saúde gratuitamente

A região do Jaçanã recebe neste sábado (17) o Mutirão nos Bairros, com ações de zeladoria, saúde, entre outras atividades que serão realizadas pelos órgãos administrados pela Prefeitura de São Paulo.

A Coordenadoria Regional de Saúde Norte, através da STS Santana/Jaçanã vai oferecer os serviços de: vacinação contra o sarampo, aferição de Pressão Arterial e Glicemia Capilar, Auriculoterapia, Saúde Bucal e da Mulher, exposição de pragas domésticas, orientações sobre doenças sexualmente transmissíveis e testagem de DST.

Durante o evento, a população poderá assistir peças teatrais sobre a dengue e vida diária da pessoa idosa, através do Programa da URSI (Unidade de Referência à Saúde do Idoso). Ainda contará com apresentação dos grupos de danças circular e Zumba.

Lançado no início de abril pela Prefeitura de São Paulo, o projeto tem o objetivo de levar à população de espaços mais distantes os serviços oferecidos por diversas secretarias municipais e as principais atividades de zeladoria.

SERVIÇO

Mutirão dos Bairros – Jaçanã

Local: Praça Comendador Alberto Souza – altura do nº 962 da Av Benjamim Pereira

Horário: 9h às 15h

Evento gratuito