Jornada do Patrimônio conta histórias de São Paulo por meio de ruas e construções

Com mais de mil atividades em cerca de 500 pontos, a 5a Jornada do Patrimônio, realizada pela Prefeitura de São Paulo por meio da Secretaria Municipal de Cultura, oferece, no sábado e no domingo, roteiros históricos, visitas a imóveis tombados, oficinas e sessões de documentários do programa “História dos Bairros de São Paulo”.

Está aí uma boa chance de conhecer e explorar os pontos históricos, de memória e identidade da capital. Mas não se esqueça: é necessário se inscrever antes de participar de algumas atrações. No site do Metro Jornal (www.metrojornal.com.br) estão listados todos os roteiros. Aqui, destacamos alguns.

O Grande cortejo

Espetáculo itinerante a céu aberto, percorre o triângulo histórico da capital, criando um amplo roteiro de memória conduzido pelo ator Pascoal da Conceição, que entra em cena como Mario de Andrade e apresenta personagens históricos, interpretados por grandes nomes da dramaturgia brasileira. O “Grande Cortejo da Memória Paulistana” traz Beth Araújo como Marquesa de Santos, Cassio Scapin como Adoniran Barbosa e Laila Garin como Elis Regina, entre outros. O passeio sai do Pátio do Colégio e passa por Solar da Marquesa, praça da Sé, Casa de Francisca, largo da Misericórdia, largo São Francisco, praça Antônio Prado, largo São Bento, edifício Sampaio Moreira, rua Líbero Badaró, Theatro Municipal, largo do Paissandú, e termina na praça das Artes. Sáb., às 15h. Pátio do Colégio – Centro.

Museu catavento

No Catavento, acontece edição especial da “Visita Histórica ao Palácio das Indústrias”, que conta a história de São Paulo e apresenta curiosidades sobre o edifício que abriga o museu, o Palácio das Indústrias Sáb., às 10h. Av. Mercúrio, s/n – Pq. Dom Pedro 2º.

São Paulo Audiovisual

Tomando como ponto de partida o centro, local preferido das produções audiovisuais na cidade, a atividade vai passar por praças, ruas, vielas, escadarias, monumentos, galerias, teatros e bibliotecas, apresentando o espaço público como um grande cenário. O passeio passará por “locações” como Viaduto Santa Ifigênia (“Black Miror”), Av. CásPer Líbero (“Elis”), Rua Venceslau Brás (“Marighella”), Rua Roberto Simonsen (“Nada a Perder”), Viaduto do Chá (“Ensaio Sobre a Cegueira”), Av. São João (“A Dona do Pedaço”). Sáb., às 10h. R. Líbero Badaró, 293 – Centro.

Museu da casa brasileira

Visitas educativas apresentarão detalhes da casa, construída entre 1942 e 1945, que hoje abriga o museu. Os educadores compartilharão curiosidades do casal Renata Crespi e Fábio Prado, que viveram no imóvel por 18 anos. Sáb., às 10h. Av. Brigadeiro Faria Lima, 2705 – Jd. Paulistano.

caça aos monumentos

Voltado às crianças, o roteiro busca desvendar as histórias por trás dos monumentos do Parque Buenos Aires. O objetivo é despertar a curiosidade sobre o patrimônio histórico da cidade de forma divertida, numa caça aos tesouros. Dom., às 10h30. Av. Angélica, 1.500 – Higienópolis.

perspectivas ocultas do bom retiro

Passa pelo Museu de Arte Sacra, Batalhão Tobias Aguiar, Pinacoteca, Igreja São Cristóvão e Estação da Luz. A abordagem tem perspectiva de portas e janelas, pela influência desses elementos na arquitetura. Sáb., às 9h. Museu de Arte Sacra.

Av. Tiradentes, 676 – Luz.

Deslizando pela cidade

O skatista Murilo Romão vai passar por lugares clássicos para o skate de rua, enquanto conta um pouco da história do skate na cidade e seus personagens. Estão no roteiro lugares como Praça da Sé, Vale do Anhangabaú, Largo São Bento e Praça Roosevelt, entre outros. Dom., às 9h. Catedral da Sé (Praça da Sé, s/n).

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Centro Museu de rua

17.8 a 28.9

O Museu da Cidade de São Paulo apresenta a nova edição do Museu de Rua, projeto Idealizado por Júlio Abe Wakahara na década de 1980. O projeto traz um conjunto de totens em locais estratégicos do triângulo histórico da cidade de São Paulo, com fotos e informações sobre a história dos logradouros de São Paulo. O projeto cria uma nova camada de relação do Museu da Cidade com o público, que extrapola a comunicação das salas expositivas e publicações para as ruas.

Curadoria: José Henrique Siqueira.

Exposição (re)conheça seus bens culturais

01.8 – 21.8

Com ilustrações de Augusto Figliaggi, a mostra “(re)conheça seus bens culturais” abrange cinco exposições que apresentam bens culturais que valorizam o patrimônio histórico e cultural nas diversas regiões da cidade e suscitam as memórias destes bens e a importância deles para a cidade de São Paulo.

Em parceria com o Metrô SP, a mostra apresenta imóveis tombados e monumentos organizados nas cinco regiões macro da cidade, com objetivo de criar relações de pertencimento entre a população e os bens protegidos nos diversos territórios da cidade de São Paulo.

A mostra conta com pesquisa de Alice Almeida, textos de Walter Pires e Fátima Antunes, e coordenação geral de Higor Advenssude e profissionais do Departamento do Patrimônio Histórico.

Praça do Patriarca Tuíster da cidade

17.8 – 10h

Praça do Patriarca

A caixa educativa “Jornada do Patrimônio” cria relações de pertencimento da população com os bens protegidos nos diversos territórios da cidade de São Paulo e promove formação e conscientização de forma lúdica.

Organizada a partir de bens culturais de cada uma das cinco regiões da cidade, a caixa é composta por um jogo da memória com imóveis tombados, um jogo de dominó com monumentos, cartas com perguntas sensibilizadoras sobre território e memória e pranchas com fotografias e textos para pesquisa.

É uma ferramenta que (re)apresenta o patrimônio histórico e cultural da cidade para novos públicos, em especial para os frequentadores das bibliotecas, centros culturais, casas de cultura e museus da Secretaria Municipal de Cultura.

O projeto coordenado por Higor Advenssude conta com pesquisa e textos de Alice Américo, Walter Pires e Fátima Antunes; design gráfico de Leila Zelic e ilustrações de Augusto Figliaggi.

Biblioteca Mário de Andrade

Bike Tour • Concentração na lateral da biblioteca, pela entrada da Rua da Consolação • Saídas sábado e domingo, 9h, 11h, 13h e 15h

Por dentro da Biblioteca Mário de Andrade • Sábado, 10h • Até 25 pessoas

Visitas guiadas na Biblioteca Mario de Andrade • Concentração em frente a Estátua da Leitura, no hall da Rua da Consolação • Saídas sábado e domingo, 10h e 14h

Visitas guiadas na Praça Dom José Gaspar • Concentração no hall de entrada da Rua da Consolação • Saídas sábado e domingo, 11h30 e 15h30

Oficina de Fotografia: Pauliceia Desvairada – Por dentro da Biblioteca Mário de Andrade • Concentração na hemeroteca • Sábado e domingo, das 15h às 18h

Sarau do Binho • Local: Sala Tula Pilar Ferreira • Sábado, 16h

Entre a memória e o patrimônio: Biblioteca Mário de Andrade • Local: Hall da estátua • Sábado e domingo, das 08h às 20h

Coral Paulistano – Concerto de Música Brasileira – regência Naomi Munakata • Domingo, 15h

Roda de samba: Chapinha do Samba da Vela • Local: Terraço • Domingo, 16h

Theatro Municipal e Praça das Artes

Visita guiada • Sábado, 10h, 11h, 13h e 14h

Concerto Espanhol com regência de Alessadro Sangiorgi e solista Catalina Cuervo | Theatro Municipal/Orquestra Sinfônica Municipal • Sábado, 17h e Domingo, 12h

Concerto de Música de Câmara | Sala do Conservatório/Quarteto de Cordas da Cidade de São Paulo • Domingo, 12h

Solar da Marquesa de Santos

Monólogo "Marquesa de Santos: Verso & Reverso" • Sábado, 10h

A Marquesa de Santos, Domitila de Castro do Canto e Melo (1797-1867), tem um enfrentamento com o seu biógrafo e com os espectadores.

Lançamento da reedição do livro “Titília e o Demonão”, de Paulo Rezzutti • Sábado, 11h

Obra reúne mais de 90 cartas inéditas trocadas entre o imperador D. Pedro I e a sua célebre amante, a Marquesa de Santos.

OFICINAS

O Solar da Marquesa e as memórias de Domitila • Sábado 10h

Mapas e patrimônio: referências e metodologia • Sábado, 10h

Mapas do invisível: memória das sociabilidades paulistanas – parceria entre o Museu da Cidade de São Paulo e SENAC • Sábado 13h

Imaginando a história de São Paulo: a pintura "Fundação de São Vicente", de Benedito Calixto • Sábado, 13h

Camadas de um mesmo lugar • Domingo 10h e 14h

Vila Itororó

Intervenção Artístico-Cultural "Reintegração de Posse"

A intervenção "Reintegração de Posse" reunirá, nos espaços do Canteiro Aberto da Vila Itororó, uma exposição iconográfica sobre o ensaio "Suas outras memórias" e sobre o conto "A casa de Fayola". Além disso, durante os horários de visitação ao pátio de casas, serão encenadas as peças teatrais "A casa de Fayola" e "Cidade Submersa", seguidas de debate com autores e elenco.

Abertura da exposição sábado, 9h

Visitação ao Pátio de Casas, com encenação da peça "Cidade Submersa" (acompanhada de debate), sábado e domingo, 14h

Concepção: Abílio Ferreira e Jorge Peloso

Fotografia: Alícia Peres | Elenco: Camila Andrade

Produção: Impulso Coletivo

Oficina "Conservação de madeiras – Técnicas de conservação e manutenção baratas e viáveis" • Sábado, 10h

Oficina "Xilo na Vila" • Sábado, 14h

Otis Trio • Domingo, 13h

Oficina "Prospecção estratigráfica na Vila Itororó" • Domingo, 14h

Centro Cultural Olido

Sabadão Olido Tony Hits, seu Osvaldo Pereira e DJ Charles Team • Sábado, 15h

Festa Vintages • Domingo, 15h

Centro de Memória do Circo

Oficinas 17.8 – 14h30

Arquitetura nômade circense

Bordados circenses

Cenografia com materiais reciclados

Demonstração de desenho de circo

Demonstração de tabuletas circenses

Malabares: Bambolê

Malabares: Bolas

Malabares: Claves

Malabares: Contato

Sombrinhas de balas de coco

Circuito SPcine

Sábado, 17h

• Os tempos da Aclimação

• Vale do Anhangabaú – Sala de visitas de São Paulo

• Bixiga: a Bela Vista do palco brasileiro

• 25 de Março: caixa mágica

Domingo, 17h

• Doces Lembranças – Histórias saborosas do Pari

• Pompéia e Vila Romana – A geografia de caminhos diferentes

• Santa Efigênia e seus pecados

• Santana em Santana

Imóveis históricos

Arquivo Histórico Municipal

Oficina "Caminhos digitais: preservação e difusão de documentos históricos através da informatização de acervos" • Sábado, 16h

Associação dos Advogados de São Paulo

Horário de funcionamento: sábado, 9h-17h • Até 10 pessoas

Batalhão Tobias de Aguiar – ROTA/SP

Visita guiada sábado e domingo, 10h e 16h • Até 30 pessoas

Casa da Imagem

Visita educativa às histórias e memórias da cidade de São Paulo • Sábado 10h e 14h

Em busca de representações indígenas na cidade de São Paulo • Domingo 14h

Casa de Dona Sebastiana de Souza Queiroz

Visita guiada sábado e domingo, 11h,13h e 15h • Até 20 pessoas

Casa de Dona Yayá

Visita guiada sábado e domingo, 12h • Até 20 pessoas

Casa Mário de Andrade

Visita guiada sábado e domingo, 11h e 15h • Até 20 pessoas

Passeio "Cidade, memória e patrimônio: encontro com a Barra Funda" • Sábado, 10h-14h

Casa Ranzini

Oficina "Sob as cores das aquarelas de Thomas Ender" • Sábado, 10h

Oficina "Bordado e memória na casa florentina" • Sábado e Domingo, 10h

Oficina "Bordado patrimônio " • Sábado, 10h e Domingo, 14h

Castelinho da Rua Apa

Oficina "Caderno de memórias" • Sábado, 10h

Oficina "O inventário como recurso da educação patrimonial" • Sábado, 13h

Oficina "São Paulo das estórias, lendas e causos" • Sábado, 16h

Oficina "Stickers territoriais" • Domingo, 13h

Oficina "Imãs patrimoniais" • Domingo, 15h

Centro Cultural Banco do Brasil

Visita guiada sábado e domingo, 12h e 17h • Até 20 pessoas

Oficina "Cartografia dos fluxos" • Sábado e Domingo, 10h e 14h

Centro Cultural Correios São Paulo

Visita guiada domingo, 10h, 11h e 12h • Até 50 pessoas

Centro Histórico e Cultural Mackenzie

Visita guiada sábado, 10h, 11h, 14h e 15h • Até 50 pessoas

Chácara Lane

6º Sarau LGBT "Patrimônio LGBT" • Sábado 14h

Visita educativa às histórias e memórias da cidade de São Paulo • Domingo 10h e 14h

Círculo Esotérico Comunhão Pensamento

Visita guiada sábado e domingo, 10h • Até 15 pessoas

D’Ouro Antigo

Visita guiada sábado, 9h e 17h • Até 15 pessoas

Drosophyla Bar

Visita guiada domingo, 13h, 15h e 17h • Sem limite de visitantes

Edifício Esther

Oficina "Patrimônio modernista: certo ou errado?" • Sábado, 14h e Domingo, 9h

Edifício Martinelli

Visita ao terraço • Sábado e domingo, 11h-18h30 • Até 15 pessoas por visita

Edifício Matarazzo – Sede da Prefeitura de São Paulo

Visita guiada sábado e domingo, 11h-18h30 • Até 10 pessoas por visita

Edifício Sampaio Moreira – Sede da Secretaria Municipal de Cultura

Visita guiada com a Arquiteta Valéria Valeri • Sábado e Domingo, 11h-13h

Edifício São Nicolau

Oficina "Ponto médio: conciliando preservação do patrimônio com usos no presente" • Sábado, 16h

Edifício Sé – Caixa Cultural de São Paulo

Visita guiada sábado 10h e domingo 16h • Até 30 pessoas

Edifício Vila Penteado – FAU/USP

Visita guiada sábado e domingo, 10h, 11h, 14h e 15h • Até 20 pessoas

Estádio do Pacaembu – Museu do Futebol

Visita guiada sábado 11h • Até 20 pessoas

Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos – Largo do Paissandú

Visita guiada sábado 9h e 15h e domingo 9h e 13h • Até 15 pessoas

Igreja das Chagas do Seráfico Pai São Francisco

Visita guiada sábado e domingo, 9h-17h • Até 20 pessoas

Igreja de Santo Antônio

Visita guiada sábado 10h, 11h, 14h e 15h • Sem limite de visitantes

Igreja Evangélica Luterana de São Paulo

Visita guiada sábado 11h e 14h e domingo 11h • Até 20 pessoas

Liceu Coração de Jesus

Visita guiada sábado 9h, 11h, 14h e 16h • Até 25 pessoas

Memorial da Resistência de São Paulo – Estação Pinacoteca

Visita guiada sábado e domingo, 14h • Até 80 pessoas

Memorial de Luta pela Justiça

Visita guiada sábado 12h, 14h e 16h • Até 50 pessoas

Museu da Energia de São Paulo

Oficina de Fotografia: Linguagem e abordagem – Bom Retiro ontem e hoje • Sábado, 11h

Visita temática: O trabalho moldando a cidade • Sábado, 14h15

Museu da Língua Portuguesa

Visita guiada sábado e domingo, 11h e 13h • Até 20 pessoas

Oficina "O lambe-lambe e a cidade" • Domingo, 14h

Museu de Arte Sacra de São Paulo

Visitação sábado e domingo, 9h-17h

Oficina "Fotografia de Pinhole" • Sábado, 11h

Museu Judaico de São Paulo – Templo Beth-El

Visita guiada domingo 12h • Até 30 pessoas

Museu da Memória do Bixiga

Oficina de criação de narrativas do patrimônio • Sábado, 10h

Oficina "Fotografias & Afetos: preservação digital das memórias familiares" • Sábado, 10h e Domingo, 15h

Museu da Santa Casa de São Paulo

Visita guiada sábado e domingo, 10h e 16h • Até 40 pessoas

Oficina "Roda dos expostos de São Paulo" • Sábado, 9h

Oficina "Contação de histórias paulistanas" • Sábado, 14h

Parque Jardim da Luz

Oficina "Fotógrafos de jardim – histórias do passado, retratos do presente • Sábado, 9h e Domingo, 15h

Palacete Conde de Sarzedas

Visita guiada sábado e domingo, 10h, 13h e 15h • Até 100 pessoas

Palácio da Justiça do Estado de São Paulo

Visita guiada sábado e domingo, 11h, 14h e 16h30 • Até 120 pessoas

Exposição "Memorial da inclusão: os caminhos da pessoa com deficiência" • Sábado e domingo, 10h-18h

Palácio das Indústrias – Catavento Cultural

Visita guiada sábado, 11h e 15h • Até 20 pessoas • Inscrições prévias a partir de 12 de agosto no site

Palácio do Comércio – FECAP

Visita guiada sábado, 9h-12h e domingo, 9h-15h • Sem limite de visitantes

Paroquia Nossa Senhora da Conceição – Santa Ifigênia

Visita guiada sábado, 9h, 10h, 11h e 13h • Até 20 pessoas

PUC/SP – Antigo prédio do Instituto Sedes Sapientiae

Visita guiada sábado, 11h e 13h • Até 30 pessoas

Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

Visita guiada sábado e domingo, 10h e 16h • Até 40 pessoas

Secretaria Estadual de Esportes

Visita guiada domingo, 10h, 11h e 12h • Até 50 pessoas

Shopping Light

Visita guiada sábado, 10h-17h e domingo, 12h-17h • Até 30 pessoas

Ateliê Ana Geraldes

Oficina "Ateliê livre em acrílico sobre tela" • Sábado, 10h e 14h

Biblioteca Monteiro Lobato

Trocando letras • Sexta, 9h

O mundo das maravilhas de Monteiro Lobato • Sexta, 8h. Sábado e domingo, 10h

Memórias paulistanas de Tatiana Belinky • Sábado, 9h • Até 15 pessoas

Regência orquestral – aula/ensaio • Sábado, 10h e 14h

Casa de Portugal

Visita guiada sábado, 14h-17h • Sem limite de visitantes

Catedral Evangélica de São Paulo

Visita guiada sábado, 10h e domingo, 14h • Até 20 pessoas

Complexo Cultural Funarte/SP

Visita guiada sábado e domingo, 14h-16h • Até 30 pessoas

Oficina "O lambe-lambe e a cidade" • Domingo,14h

Escola da Cidade

Visita guiada domingo, 13h • Até 30 pessoas

Oficina "Museus de memória: São Paulo e América Latina" • Sábado,14h

Mesa "Memória, Direito e Consciência" • Sábado, 11h-13h

Mesa "O edifício da Escola da Cidade e a Vila Buarque – ontem e hoje" • Domingo, 11h-13h

Estúdio 334

Oficina de cartaz lambe-lambe para o bairro Cambuci • Sábado,15h

Galpão Casa 1

Visita guiada sábado e domingo, 11h, 13h e 15h • Até 60 pessoas

Itaú Cultural

Visita guiada às exposições "Espaço Olavo Setubal", "Ocupação Lydia Hortelo" e "Ocupação Vladmir Herzog" • Sábado e domingo, 11h30 e 17h • Até 25 pessoas

Largo do Arouche

Oficina "Arouche para quem? Patrimônio em disputa" • Domingo, 14h

Mirante Nove de Julho

Visita guiada sábado e domingo, 11h • Até 10 pessoas

Museu da Diversidade Sexual

Visita guiada sábado e domingo, 10h e 14h • Até 30 pessoas

Ocupação 9 de julho

Oficina cartografia da experiência: ocupando e construindo o território • Sábado,15h

Oficina Cultural Oswald de Andrade

Oficina de rimas – "Patrima Cultural" • Sábado,13h

O Andar

Oficina caderno de colagem com memórias paulistanas • Sábado, 11h e 14h

Santuário São Francisco

Horário de funcionamento: 9h-17h

TEATRO DE ARENA EUGENIO KUSNET

Visita guiada sábado e domingo, 14h-16h • Até 30 pessoas

USINA PAULISTANA DE ARTES

Oficina "Origens do Samba Rock" • Sábado, 13h

Oficina "Os cantos dos povos da cidade: patrimônio imaterial" • Sábado, 14h

Oficina "Vida de gado. Povo marcado, povo feliz! A cena teatral do nordeste na São Paulo de todos nós" • Sábado, 14h

Oficina "Somos todos migrantes" • Sábado, 16h

SESC-SP

AVENIDA PAULISTA

Roteiro "Memórias Ocultas" • Sábado e domingo, 11h

Intervenção artística "Arquivo Afetivo: Quais memórias você guarda?" • Sábado e domingo, 10h30-14h30 • Até 200 pessoas por seção

Oficina "Patrimônio Sketch: O futuro é agora!" • Sábado e domingo, 14h30-17h30 • Até 20 pessoas por seção

Intervenção artística "O Poeta e a Poetisa – Fragmentos da Avenida Paulista" • Sábado e domingo, 15h e 17h • Até 100 pessoas por seção

BOM RETIRO

Roteiro "O grande quarteirão" • Sábado, 14h e domingo, 11h • Até 20 pessoas

CARMO

Roteiro "Descolonização do olhar" • Sábado, 10h • Até 20 pessoas

Centro de Pesquisa e Formação

Oficina "Avenida Paulista: 3 séculos em 3 quilômetros" • Domingo, 10h-13h • Até 30 pessoas

CONSOLAÇÃO

Tradição e Memória do Samba de Roda, com Grupo Garôa do Recôncavo • Sábado, 14h • Até 250 pessoas

Roteiro "Patrimônio Imaterial na Casa Mestre Ananias" • Domingo, 9h • Até 40 pessoas

Teatros

programação dos grupos de teatro registrados como patrimônio imaterial ou com selo de valor cultural

Associação Teatro Oficina Uzyna Uzona (Avenida São João, 128 – Centro)

Sábado, 20h • Distribuição de ingressos para o espetáculo "Roda Viva"

Companhia do Feijão (Rua Dr. Teodoro Baima, 68 – República)

Sábado, 21h • Distribuição de ingressos para o espetáculo "Cabaré Coliseu"

Os Satyros (Praça Franklin Roosevelt, 134 – Bela Vista)

Sábado, 21h • Distribuição de ingressos para o espetáculo "Mississipi"

Companhia Pessoal do Faroeste (Rua do Triunfo, 301 – Luz)

Domingo, 18h • Distribuição de ingressos para o espetáculo "Brancos ou Malvados ou Ensaio Sobre os 3 Porquinhos"

Núcleo do 184 (Teatro Studio Heleny Guariba) (Praça Franklin Roosevelt, 184 – República)

Domingo, 18h • Distribuição de ingressos para o espetáculo "Trinta Anos Esta Noite ou O Espelho Negativo"

Commune Coletivo Teatral (Rua da Consolação, 1218 – Consolação)

Domingo, 20h • Distribuição de ingressos para o espetáculo "Na Cama com Moliére"

Companhia Teatro do Incêndio (Rua Treze de Maio, 48 – Bixiga)

Domingo, 20h • Distribuição de ingressos para o espetáculo "São Paulo Surrealista"

Teatro Ágora (Rua Rui Barbosa, 664 – Bela Vista)

Domingo, 20h • Distribuição de ingressos para o espetáculo “Horácio"

Roteiros de memória

A cidade e os cortiços: o bairro Santa Ifigênia

Ponto de Encontro: Largo do Paissandu • Sábado, 10h

A zona do meretrício do Bom Retiro: confinamento e prostituição (1940-1953)

Ponto de Encontro: Sesc Bom Retiro • Sábado, 11h e 13h

Afluentes do Anhangabaú – Entre Histórias e Cantos

Ponto de Encontro: Câmara Municipal de São Paulo (Viaduto Jacareí, 100 – Bela Vista) • Sábado e Domingo, 17h

Afinal: o que guardamos no cemitério?

Ponto de Encontro: Portão do Cemitério da Consolação • Sábado e Domingo, 14h

Afro Sampa Walking Tour

Ponto de Encontro: Escadaria da Catedral da Sé • Sábado, 13h

Arquirolê na Jornada do Patrimônio

Ponto de Encontro: Theatro Municipal • Sábado, 14h

Arquitetura da preservação – pequenas visitas a grandes edifícios

Ponto de Encontro: Condomínio Edifício Louvre (Avenida São Luís, 192 – República) • Sábado, 10h

Arquitetura Moderna

Ponto de Encontro: IAB – Instituto de Arquitetos do Brasil/São Paulo • Sábado, 10h e 14h

Arquitetura Modernista & Contemporânea na Paulista

Ponto de Encontro: Instituto Moreira Salles • Sábado, 9h e 19h | Domingo, 10h e 20h

Arte-Circuito Sé

Ponto de Encontro: Praça do Patriarca • Sábado e Domingo, 13h

Artistas Italianos nas Praças de São Paulo

Ponto de Encontro: Theatro Municipal • Sábado, 10h

As marcas da industrialização no bairro do Brás

Ponto de Encontro: Metrô Pedro II • Sábado, 10h

As memórias em disputa: negros e japoneses na Liberdade

Ponto de Encontro: Metrô Liberdade • Domingo, 14h

As primeiras igrejas de São Paulo

Ponto de Encontro: Santuário São Francisco (Largo São Francisco, 133 – Sé) • Domingo, 9h e 14h

Avenida Paulista – Coração Paulistano

Ponto de Encontro: Metrô Consolação • Domingo, 10h

Avenida Paulista: memória das transformações da metrópole paulistana

Ponto de Encontro: Portão 4 do Parque Trianon (ao lado do monumento do bandeirante Anhanguera) • Domingo, 10h

Avenida Paulista: passo a passo, prédio a prédio

Ponto de Encontro: Praça Oswaldo Cruz • Sábado, 9h e 14h

Avenida Paulista: Uma história além dos barões do café

Ponto de Encontro: Casa das Rosas • Domingo, 10h

Bastidores do Bom Retiro: Recomeçar e Resistir

Ponto de Encontro: Metrô Luz • Sábado, 10h

Bela Vista: Sobrepondo o Passado

Ponto de Encontro: Metrô Brigadeiro • Sábado e Domingo, 14h

Bike Tour na Avenida Paulista

Ponto de Encontro: Avenida Paulista, 2355 – Consolação • Domingo, 9h

Bike Tour no Centro Velho de São Paulo

Ponto de Encontro: Avenida São João, 1140 – Campos Elíseos • Domingo, 9h

BOM RETIRO ARQUITETÔNICO E GASTRONÔMICO

Saídas do Metrô Tiradentes e Luz • Sábado, 13h30

Brás, Bixiga e Barra Funda: um percurso no tempo e espaço paulistano

Ponto de Encontro: Teatro Oficina • Sábado e Domingo, 9h

CaÇA AOS MONUMENTOS – O PATRIMÔNIO ESCONDIDO NO PARQUE BUENOS AIRES

Ponto de Encontro: Monumento "Homenagem ao Tango", no interior do Parque Buenos Aires • Domingo, 10h30

Caminhada Cultural – As mais belas pinturas das Igrejas Coloniais de São Paulo

Ponto de Encontro: Largo São Francisco • Sábado e Domingo, 9h

Caminhada São Paulo Negra

Ponto de Encontro: Igreja Santa Cruz da Alma dos Enforcados • Domingo, 10h

Caminhos da Arquitetura Moderna no Centro Novo

Ponto de Encontro: Praça Ramos de Azevedo, 131 – República • Sábado e Domingo, 10h

Caminhos Improváveis pelo Centro de São Paulo

Ponto de Encontro: Edifício Copan • Sábado 9h

CASAS OPERÁRIAS E PALACETES

Ponto de Encontro: Sesc Florêncio de Abreu • Sábado e Domingo, 10h

Cemitério da Consolação, outras memórias

Ponto de Encontro: Portão de entrada do Cemitério da Consolação • Sábado, 15h

Centro Novo e os sabores paulistas premiados

Ponto de Encontro: Theatro Municipal • Sábado e Domingo, 9h

Comércio, imigração e moradia nas margens do centro: a história da ocupação da Rua 25 de Março e proximidades

Ponto de Encontro: Mercado Municipal – Portão 8 • Sábado, 14h

Culturas de rua e história do centro

Ponto de Encontro: Saída do Metrô Anhangabaú • Sábado e Domingo, 9h e 15h

DA BELLE ÉPOQUE AOS ANOS 50 – ARQUITETURA, COSTUMES E CULINÁRIA NO CENTRO NOVO

Ponto de Encontro: Paróquia Nossa Senhora da Consolação • Sábado, 14h

DA LITERATURA DE ALCÂNTARA MACHADO PARA O PATRIMÔNIO EDIFICADO PAULISTANO

Ponto de Encontro: Teatro Oficina • Sábado, 9h

De espaços de violência a lugares de memória da ditadura militar

Ponto de Encontro: Escola da Cidade • Sábado, 14h

Deriva da Luz Vermelha

Ponto de Encontro: Praça Roosevelt • Sábado e Domingo, 21h

Desenhos na Cidade: arredores do Centro Velho

Padaria Santa Teresa • Domingo, 9h

Desenhos na Cidade: Campos Elíseos

Ponto de Encontro: Palácio dos Campos Elíseos • Sábado, 9h

Deslizando pela cidade: o olhar e a prática do skate de rua no centro de São Paulo

Ponto de Encontro: Marco Zero na Praça da Sé • Domingo, 9h

Do suingue ao Samba Rock

Ponto de Encontro: Galeria Olido (Cinema) • Sábado, 16h

Dos Indios, Café e Afins

Ponto de Encontro: Páteo do Colégio • Domingo, 9h e 14h

Eixos de memória e desenvolvimento

Ponto de Encontro: Metrô Luz • Sábado, 10h

Em breve: a Cinelândia Paulistana, ontem e hoje

Ponto de Encontro: Largo do Paissandu • Sábado, 14h

Em Busca dos Modernistas: História, Arte e Literatura pelas ruas do centro

Ponto de Encontro: Café Girondino • Domingo, 10h

Entre a várzea e o Planalto: Retóricas pedestres e imaginários urbanos

Ponto de Encontro: Paróquia Nossa Senhora Achiropita • Sábado, 9h

Entre o Planalto e a várzea: Retóricas pedestres e imaginários urbanos

Ponto de Encontro: Mosteiro de São Bento • Domingo, 9h

Entre tecidos e armarinhos: a história da 25 de março

Ponto de Encontro: Esquina da Rua 25 de Março com a Ladeira Porto Geral • Domingo, 11h

Estilos Arquitetônicos no Centro Histórico

Ponto de Encontro: Centro Cultural Banco do Brasil • Sábado, 10h

Forças do Bixiga: memória e resistência no bairro da Bela Vista

Ponto de Encontro: Galpão Casa 1 (Rua Adoniran Barbosa, 151 – Bela Vista) • Sábado e Domingo, 15h

FREE WALK TOUR

Ponto de Encontro: Metrô Anhangabaú • Sábado, 15h

FUTEBOL: curiosidades e personagens do Centro Velho, por Charles Miller

Ponto de Encontro: Viaduto do Chá, em frente ao prédio da Prefeitura Municipal • Domingo, 10h

FUTEBOL: na trilha dos campeões de 1902, por Charles Miller

Ponto de Encontro: Praça Roosevelt, na escadaria próxima à esquina da Rua Nestor Pestana • Sábado, 9h

FUTEBOL: suas origens no Bom Retiro, por Charles Miller

Ponto de Encontro: Saguão de entrada da Estação da Luz • Sábado, 14h | 16h

Galerias modernas do Centro

Ponto de Encontro: Theatro Municipal • Sábado, 11h

Higienópolis – Prédios e Padarias

Ponto de Encontro: Rua Dona Veridiana, 268 – Higienópolis • Sábado e Domingo, 9h

Jardim da Luz: memória, identidade e patrimônio cultural paulistano

Ponto de Encontro: Jardim da Luz • Sábado, 10h

Largo do Paissandu, onde o circo se encontra – Milton Fabbri

Ponto de Encontro: Galeria Olido (Centro de Memória do Circo) • Sábado, 13h

Largo do Paissandu, onde o circo se encontra – Ranny

Ponto de Encontro: Galeria Olido (Centro de Memória do Circo) • Sábado, 13h

Largo do Paissandu, onde o circo se encontra – Tabajara

Ponto de Encontro: Galeria Olido (Centro de Memória do Circo) • Sábado, 13h

LAVAPÉS

Ponto de Encontro: Subestação Miguel Reale • Sábado, 16h

Lendas Paulistanas

Ponto de Encontro: Biblioteca Mário de Andrade • Domingo, 12h

Literatura e cidade: a São Paulo de Madame Pommery

Ponto de Encontro: Theatro Municipal • Sábado 14h | Domingo, 11h

Mama África – Novos Imigrantes

Ponto de Encontro: Metrô Sé • Sábado, 10h

Mapas e Patrimônio: Roteiro da Resistência

Ponto de Encontro: Centro Universitário Maria Antônia • Domingo, 10h

Memória estudantil: A luta contra a ditadura na Maria Antônia

Ponto de Encontro: Centro Universitário Maria Antônia • Domingo, 10h

Memórias e sociabilidades LGBTI no Centro de São Paulo

Ponto de Encontro: Escola da Cidade • Sábado, 14h

Memórias Glamourosas da Avenida Paulista

Ponto de Encontro: Metrô Paulista • Domingo, 17h

Memórias Negras no Centro de São Paulo

Ponto de Encontro: Igreja Santa Cruz da Alma dos Enforcados • Sábado, 13h

Monumentos italianos e a constituição do patrimônio paulistano

Ponto de Encontro: Theatro Municipal • Sábado e Domingo, 15h

No Caminho do Lavapés Tem…

Ponto de Encontro: Largo do Cambuci • Sábado, 11h e 13h

O bairro negro da Liberdade: do Largo da Forca às lutas pós-abolição

Ponto de Encontro: Igreja Nossa Senhora do Carmo • Domingo, 10h

O Jardim da Luz e suas memórias

Ponto de Encontro: Entrada do Jardim da Luz • Sábado, 10h e 14h

O novo papel das Igrejas do triângulo central na nova formação da área do centro

Ponto de Encontro: Metrô São Bento • Sábado, 10h e 15h

O PARI COM SUAS CASAS, FÁBRICAS E GULOSEIMAS

Ponto de Encontro: Pinacoteca • Domingo, 10h

O Tempo e o Cão – documentário cênico em canteiro aberto

Ponto de Encontro: Vila Itororó Canteiro Aberto • Sábado, 17h

OS MORADORES ILUSTRES DE SÃO PAULO E SEU REPOUSO FINAL NO CEMITÉRIO DA CONSOLAÇÃO

Ponto de Encontro: Cemitério da Consolação • Sábado, 13h

Oscar Niemeyer no Centro de São Paulo

Ponto de Encontro: Edifício Copan • Sábado, 9h

Ouvindo Jornadas

Ponto de Encontro: Tribunal de Justiça • Sábado e Domingo, 9h e 14h

PAISSANDU – MIX DE ARTES, CULTURAS, RELIGIOSIDADE E ENTRETENIMENTO

Ponto de Encontro: Theatro Municipal • Domingo, 15h

Paissandu – mix de cores, saberes e sabores

Ponto de Encontro: Escadaria do Theatro Municipal • Sábado, 9h

Passeios IAB/SP

Ponto de Encontro: IAB – Instituto de Arquitetos do Brasil/São Paulo • Sábado, 13h

Patrimônio Construído da Luz

Ponto de Encontro: Pinacoteca • Sábado 11h e 14h e Domingo 11h e 12h

Patrimônio Histórico na Liberdade – um legado de diferentes povos

Ponto de Encontro: Igreja São Gonçalo • Domingo, 9h

Patrimônio industrial e urbanização nos bairros da Luz, Bom Retiro e Campos Elíseos

Ponto de Encontro: Metrô Tiradentes • Domingo, 10h

Pernaltada Turística – Bixiga e Vila Itororó

Ponto de Encontro: Escadaria do Bixiga (Rua 13 de Maio) • Domingo, 14h

Pernaltada Turística – Roteiro realizado sobre as Pernas de Pau

Ponto de Encontro: Praça da Sé • Sábado, 16h

PERSPECTIVAS OCULTAS ATRAVÉS DAS PORTAS E JANELAS DO BOM RETIRO…QUEM TE VIU, QUEM TE VÊ?

Ponto de Encontro: Museu de Arte Sacra • Sábado, 9h,

Praça da Sé pelo Poeta Guilherme de Almeida

Ponto de Encontro: Catedral da Sé • Domingo, 14h

Práticas e memória negra no bairro da Liberdade

Ponto de Encontro: Escola da Cidade • Sábado, 14h

Referências Culturais e o Processo de Gentrificação do Centro de São Paulo

Ponto de Encontro: Largo Marechal Deodoro • Sábado, 14h e Domingo, 15h

Rolê

Ponto de Encontro: Esquina da Rua Peixoto Gomide com a Rua Frei Caneca • Sábado e Domingo, 21h

Roteiro dos Equipamentos de Cultura do Bixiga

Ponto de Encontro: Bixiga Coworking (Rua Dr. Luís Barreto, 263 – Bela Vista) • Sábado e Domingo, 10h

Rua São Bento: Transformações e persistências na paisagem urbana

Ponto de Encontro: Santuário São Francisco • Sábado, 11h

Sabores de todos os cantos

Ponto de Encontro: Largo São Bento • Sábado, 9h

Samba, suor e cerveja apresenta a Fábrica do Samba em São Paulo

Ponto de Encontro: Fábrica do Samba • Sábado e Domingo, 17h

SAMPA VERDE – Trilha do Pau-Brasil e Museu Geológico na zona oeste

Ponto de Encontro: Catracas do Metrô Barra Funda • Domingo, 11h

São Paulo Antiga – 1862- 2019

Ponto de Encontro: Praça do Patriarca • Sábado, 10h e Domingo, 15h

São Paulo AUDIOVISUAL

Ponto de Encontro: Edifício Conde Prates, Rua Líbero Badaró • Sábado, 10h

São Paulo dos Árabes

Ponto de Encontro: Metrô Sé • Sábado e Domingo, 10h

São Paulo, vestígios da cidade negra

Ponto de Encontro: Metrô Liberdade • Sábado, 10h

São Paulo: cidade de barro

Ponto de Encontro: Páteo do Colégio • Sábado, 9h

Sobre trilhos

Ponto de Encontro: Escola da Cidade • Domingo, 14h

Teatros e cenografias

Ponto de Encontro: Teatro de Arena Eugênio Kusnet • Sábado e Domingo, 10h

TEBAS, O ARQUITETO: Protagonismo negro no triângulo histórico de São Paulo

Ponto de Encontro: Igreja Nossa Senhora da Boa Morte • Sábado, 9h

Territórios Negros na Santa Ifigênia em São Paulo

Ponto de Encontro: Praça Antônio Prado • Sábado, 10h e 13h

Tour Cafés Sampa

Ponto de Encontro: Metrô São Bento (praça de alimentação) • Sábado, 10h e 18h | Domingo 10h

Tour Gastronômico e Arquitetônico no Bom Retiro: Encontro de vários povos

Ponto de Encontro: Metrô Tiradentes • Sábado, 13h

Trilhando o Minhocão. Por que não?

Ponto de Encontro: Paróquia Nossa Senhora da Consolação • Domingo, 14h

Um lugar chamado Tiradentes

Ponto de Encontro: Igreja Santa Cruz da Alma dos Enforcados • Sábado e Domingo, 10h

VENHA CONHECER O PIQUES: A região que explica São Paulo

Ponto de Encontro: Largo da Memória • Domingo, 9h

Visita Guiada ao Conjunto Franciscano

Ponto de Encontro: Santuário São Francisco • Sábado, 14h

Vivências negras na metrópole

Ponto de Encontro: Igreja Santa Cruz da Alma dos Enforcados • Sábado e Domingo, 9h

Vozes Femininas no Cemitério da Consolação

Ponto de Encontro: Entrada Principal do Cemitério da Consolação • Sábado e Domingo, 10h

Walk'n Roll Memories Tour

Ponto de Encontro: Galeria do Rock • Sábado, 17h

Roteiro Gastronômico

BAR GUANABARA (Avenida São João, 128 – Centro)

CANTINA CASTELÕES (Rua Jairo Góes, 126 – Brás)

Apresentando o passaporte da jornada, ganhe um canole

CARLINO (Rua Epitácio Pessoa, 85 – Vila Buarque)

15% de desconto nos pratos do cardápio à la carte

EMPÓRIO CHIAPPETTA (Mercado Municipal. Rua da Cantareira, 306 – Centro)

EMPÓRIO SYRIO (Rua Comendador Abdo Schahin, 136 – Centro)

MERCEARIA LA ROMANA (Praça da Sé, 92 – Centro)

PADARIA ANA NERI (Rua Dona Ana Neri, 938 – Cambuci)

PADARIA BASILICATA (Rua Treze de Maio, 614 – Bela Vista)

PADARIA italianinha (Rua Rui Barbosa, 121 – Bela Vista)

PADARIA santa tereza (Praça Doutor João Mendes, 150 – Sé)

PADARIA SÃO DOMINGOS (Rua São Domingos, 330 – Bela Vista)

PANIFICADORA 14 DE JULHO (Rua 14 de Julho, 92 – Bela Vista)

10% de desconto no restaurante e padaria

PONTO CHIC (Largo do Paissandu, 27 – República)

Bauru Amigo: 50% de desconto no segundo Bauru

REI DO FILET (Praça Júlio de Mesquita, 175 – Santa Ifigênia)

10% de desconto nos pratos

Zona Leste

Imóveis históricos

ANTIGA FÁBRICA MARIA ZÉLIA – TITAN PNEUS DO BRASIL

Visita guiada domingo, 10h-14h

BIBLIOTECA SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA

Centro Histórico de Itaquera – História e Memória • Domingo, 15h • Até 30 pessoas

CAPELA DE SÃO MIGUEL ARCANJO

Visita guiada sábado e domingo, 10h-15h • Até 20 pessoas

Oficina "Jogo dos erros" • Sábado, 10h

Oficina "Nhanduti: Uma renda que fala guarani" • Sábado, 14h

CASA DE CULTURA CIDADE TIRADENTES/HIP HOP LESTE

Oficina "Danças ancestrais afro brasileiras" • Sábado, 9h e 14h

Oficina "Uma casa e muitas histórias" • Sábado, 9h e 14h

Oficina "Café Memória – resgatando a história de Cidade Tiradentes" • Sábado, 10h e 14h

Oficina "Da cabaça aos sons dos xequerês" • Sábado, 14h

CASA DE CULTURA DE ITAQUERA/RAUL SEIXAS

Oficina "A memória do Parque Raul Seixas" • Sábado, 14h

Oficina "Memórias da minha casa! Meu álbum de fotografia é importante?" • Sábado, 14h

Oficina de construção de tambores • Sábado, 10h-16h

Teatro Rua – Cia. Madeirite Rosa • Domingo, 16h

Hora do livro – mediação de leitura com a Cia. Clara Rosa • Domingo, 14h

CASA DO TATUAPÉ – MUSEU DA CIDADE

Visita educativa às histórias e memórias da cidade de São Paulo • Domingo, 10h e 14h

ETEC CARLOS DE CAMPOS

Visita guiada sábado e domingo, 10h-15h • Até 20 pessoas

MUSEU DA IMIGRAÇÃO

Visita guiada sábado e domingo, 11h • Até 20 pessoas

Oficina "Cidade Aumentada | Oficina de Memórias" • Domingo, 14h

TEATRO ARTHUR AZEVEDO

Workshop Olhares do novo e antigo "Sabores da Mooca" • Domingo, 10h

Espaços Culturais

BIBLIOTECA CASSIANO RICARDO

Projeto CantAí • Sábado, 13h

BIBLIOTECA CORA CORALINA

Mediação de leitura para 1ª infância • Sexta, 14h30

Memórias da minha casa! Meu álbum de fotografia é importante? • Domingo, 15h • Até 20 pessoas

BIBLIOTECA GILBERTO FREYRE

Oficina de graffiti • Sábado, 10h

BIBLIOTECA HANS CHRISTIAN ANDERSEN

Oficina livre: desenho arquitetônico • Sábado, 10h • Até 20 pessoas

BIBLIOTECA RAYMUNDO DE MENEZES

Oficina "Retalhos da cidade. Partilhando quem eu sou! Meu bairro, minha biblioteca, minha cidade" • Domingo, 15h • Até 30 pessoas

BIBLIOTECA RICARDO RAMOS

Sarau: Coletivo Cataversos • Domingo, 10h

BIBLIOTECA vicente de carvalho

Conjunto José Bonifácio – História e Memória • Domingo, 15h • Até 30 pessoas

Sarau Bolando Poesia • Sábado, 14h

CASA DE CULTURA DE SÃO MATEUS

Oficina "Dread e a difusão do movimento Reggae/Rastafari" • Sábado, 9h

Oficina "Memórias dos sambistas de São Mateus" • Sábado, 14h

Homenagem da Casa de Cultura à Matriarca do Samba "Tia Cida Convida" • Sábado, 17h

CASA DE CULTURA DE SÃO MIGUEL PAULISTA

Oficina "Ritmos do Forró (Triângulo, zabumba e alfaia)" • Sábado, 9h

Teatro "Dezoito de Agosto" • Sábado, 10h-16h

Show "Manuel Marcos canta Antonio Marcos" • Sábado, 20h

CASA DE CULTURA DO ITAIM PAULISTA

Oficina "História do bairro, como história da cidade. De Ururaí a São Miguel Paulista" • Sábado, 9h, 12h, 14h e 16h

CASA DE CULTURA SÃO RAFAEL

Oficina "A história do Parque São Rafael contado em prosa e poesia" • Sábado, 9h

Oficina "Cantando e contando histórias da música em São Mateus e São Rafael" • Sábado, 14h

CENTRO CULTURAL DA PENHA

Oficina de Teatro • Sábado, 11h

Oficina de Contação de Histórias • Domingo, 15h

Oficina "Nanquim Impressões da Penha" • Sábado, 14h e Domingo, 10h

Oficina de Balé • Domingo, 16h

Oficina de Dança de Salão • Domingo, 16h

Roda de conversa "Mulheres Imigrantes" • Domingo, 16h

CENTRO CULTURAL VILA FORMOSA

Romeu & Julieta 80! • Sábado, 20h e Domingo, 19h

CENTRO DE FORMAÇÃO CULTURAL TIRADENTES

Tiquinhos Pensantes • Sábado, 13h

Roda Acústica • Sábado, 15h

A voz do funk • Sábado, 18h

Circo • Domingo, 16h

CEU ALTO ALEGRE

Oficina "O forró em São Paulo" • Sábado, 9h

Oficina "Construindo versos" • Sábado, 13h

Oficina "Forró para iniciantes" • Sábado, 14h

Oficina "Batalhando" • Sábado, 15h

CEU SÃO MATEUS

Oficina "Fotografia documental" • Sábado, 11h

Oficina "Desenho criativo" • Sábado, 14h

CEU SAPOPEMBA

Oficina "Poema: Narrativa da vida" • Sábado, 14h

FÁBRICA DE CULTURA CIDADE TIRADENTES

Curta com bate-papo: Jornada do Patrimônio • Sábado, 14h

FÁBRICA DE CULTURA ITAIM PAULISTA

Oficina "Olarias, tijolos e memórias" • Sábado, 9h e 14h

Oficina "Cadernos para acomodar o tempo" • Sábado, 10h

Oficina "Aquarelando memórias" • Sábado, 14h

Roda de memória: Mestre Dinho Caruaru • Sábado, 11h

Intervenção na Biblioteca: Histórias de Pedra Pequena • Sábado, 15h

FÁBRICA DE CULTURA PARQUE BELÉM

Oficina "No meu tempo… era, é e será" • Sábado, 9h

Oficina "Memória afetiva – Bairro do Belém" • Sábado, 9h e 14h

Oficina "Como construir sua árvore genealógica" • Sábado, 10h

Atividade de jogo: Belenzinho e o dado que contará sua história • Sábado, 15h

FÁBRICA DE CULTURA SAPOPEMBA

Oficina "Danças folclóricas da nossa arte e cultura da capoeira" • Sábado, 9h

Oficina "Poesia e memórias marcantes do seu bairro" • Sábado, 10h

Oficina de criação e roda de memória – Minha vida, meu destino • Sábado, 15h

Oficina "Dança e história do Maculelê" • Domingo, 9h

FÁBRICA DE CULTURA VILA CURUÇÁ

Oficina "Plantando memória – as hortas urbanas de São Paulo" • Domingo, 14h

HORTA DAS FLORES NA MOOCA

Oficina de Tranças Nagô e Afins • Sábado, 9h

Curta com bate-papo com Jornada do Patrimônio: Memórias de Vila Curuçá • Sábado, 15h

IGREJA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DA PENHA DE FRANÇA

Oficina de Taipa de Mão • Sábado, 10h

MEMORIAL PENHA DE FRANÇA

Cogestão do Patrimônio Cultural: o caso da memória LGBT • Domingo, 15h

OFICINA CULTURAL ALFREDO VOLPI

Oficina "Tecendo memórias de Itaquera" • Sábado e Domingo, 9h

PARÓQUIA SÃO FILIPE NERI

Oficina de Conservação Preventiva • Sábado, 14h

Oficina de Conservação Curativa sobre bens em talho de madeira • Domingo, 14h

PARQUE VÁRZEAS DO TIETÊ – NÚCLEO ITAIM BIACICA

Oficina "Memória oral e comunidade" • Sábado, 10h

SEDE CAIS DO PORTO

Oficina "Maracatu Patrimônio Imaterial – Seu toque, canto e história" • Sábado, 10h e 14h

SÍTIO MIRIM

Gestão compartilhada do Patrimônio Histórico: o Sítio Mirim • Sábado, 10h

SOCIEDADE AMIGOS DA DALMÁCIA

Oficina de Lumblija – O pão da memória da Croácia • Sábado, 17h

Oficina "Crie a sua história imigrante, recrie seus laços com a cidade" • Domingo, 13h

Oficina "Como achar eslavos em São Paulo" • Domingo, 14h

Visita guiada sábado e domingo, 14h • Até 10 pessoas

TEATRO FLÁVIO IMPÉRIO

Música no Parque – Wallace Oliveira Trio • Sábado, 16h

Circo Barnabo • Sábado, 18h e Domingo, 16h

Luiz Antonio Gabriela – Cia. Mungunzá de Teatro • Sábado, 20h e Domingo, 19h

Café com Viola, Prosa e Poesia • Domingo, 10h30

CIRCUITO SPCINE

Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes

Filme: Uma cidade chamada Tiradentes • 15, 16, 17,18 e 21 de agosto, 17h

CEU ARICANDUVA

Filme: Itaquera em movimento • 15, 18 e 21 de agosto, 17h

CEU JAMBEIRO

Filme: Guaianases – Expresso Ururaí-Lajeado • 15, 18 e 21 de agosto, 17h

CEU PARQUE VEREDAS

Filme: Na trilha de São Miguel • 15, 18 e 21 de agosto, 17h

CEU quintal do sol

Filme: Ermelino é Luz • 15, 18 e 21 de agosto, 17h

CEU SÃO RAFAEL

Filme: 7 Voltas – Histórias do Parque Dom Pedro II e Mercado Municipal • 15, 18 e 21 de agosto, 17h

SESC-SP

ITAQUERA

Sessão de cinema: Territórios de Ururay • Sábado, 03 de agosto, 15h • Local: Café Aricanduva do Sesc Itaquera

Roteiro "Patrimônios da Zona Leste: Sítio Capão, Vila Maria Zélia e Casa do Tatuapé" • Sábado, 9h • Locomoção por ônibus, saída do estacionamento salmão do Sesc Itaquera

Teatros

Sobrevento (Rua Coronel Albino Bairão, 42 – Belenzinho)

Domingo, 10h • Distribuição de ingressos para o espetáculo "Meu Jardim"

Roteiros de memória

A casa da minha avó: caça aos tesouros arquitetônicos do bairro da Mooca

Ponto de Encontro: Paróquia São Rafael • Domingo, 11h e 15h

A Mooca industrial e o pós-modernismo

Ponto de Encontro: Início da Avenida Paes de Barros, na confluência com a Rua da Mooca e Oratório • Sábado, 10h

A questão social é um caso de polícia

Ponto de Encontro: Metrô Bresser-Mooca • Sábado, 10h

Belém, um bairro operário com muitas memórias

Ponto de Encontro: Metrô Belém • Domingo, 9h

Brás e Belenzinho pelo olhar das crianças

Ponto de Encontro: Associação Multiplicando Esperança AME+ (Rua Dr. Carlos Guimarães, 203 – Catumbi) • Sábado, 10h

Brás e Belenzinho: uma história do operariado na Zona Leste

Ponto de Encontro: Estação Brás CPTM • Sábado, 10h

Caminhada Fotográfica e Histórica em Guaianases

Ponto de Encontro: Estação Guaianases CPTM • Sábado, 14h

Caminhada Histórica e Fotográfica – Bairro Belém

Ponto de Encontro: Metrô Belém • Domingo, 13h

Caminhando e Lembrando pelo Tatuapé

Ponto de Encontro: Biblioteca Hans Christian Andersen • Sábado, 10h

Caminho Leste

Ponto de Encontro: Estação Comendador Ermelino CPTM • Sábado, 9h

Capela, Sítio Mirim… valores patrimoniais de um bairro à sombra da chaminé

Ponto de Encontro: Casa de Cultura São Miguel • Sábado, 9h

Casa da Memória / Oficina Cultural Alfredo Volpi

Ponto de Encontro: Casa da Memória • Sábado 10h | Domingo, 10h

Cidade Tiradentes da Fazenda a COHAB

Ponto de Encontro: Casa de Cultura Hip Hop Leste • Sábado, 14h

Cuidando de pessoas e lugares – Defensoria Pública

Ponto de Encontro: Memorial Penha de França • Sábado, 11h

Cultural Cohab Tour

Ponto de Encontro: Estação José Bonifácio CPTM • Sábado, 10h

Cultural Cohab Tour 2

Ponto de Encontro: Praça Brasil • Sábado, 14h

De lá pra cá, chegamos ao Belenzinho

Ponto de Encontro: Metrô Belém • Sábado, 10h e Domingo, 14h

Memórias do Lajeado: outras narrativas

Ponto de Encontro: Estação Guaianases CPTM – Lado Norte • Sábado, 9h

Movimentos de lutas e resistências na Penha de França

Ponto de Encontro: Memorial Penha de França • Sábado, 14h

Naše malo misto – nosso pequeno lugar, Croácia paulistana no Belém

Ponto de Encontro: Sociedade Amigos da Dalmácia • Sábado, 10h

Patrimônios de São Miguel

Ponto de Encontro: Estação São Miguel Paulista CPTM • Sábado, 10h e Domingo, 14h

Pelas ruas da Vila Maria Zélia

Ponto de Encontro: Rua Mário Costa, 13 – Belenzinho • Domingo, 12h

Penha de França

Ponto de Encontro: Centro Cultura da Penha • Sábado, 14h

Penha, Memórias de Fé e de Medo (revolução de 1924)

Ponto de Encontro: Biblioteca Municipal José Paulo Paes • Sábado, 15h

Percurso crítico: a história de São Miguel em imagens

Ponto de Encontro: Avenida Dr. José Artur Nova, 3 – Parque Paulistano • Domingo, 10h

Rota encontro dos Poetas

Ponto de Encontro: Ponto Cultural Casa de Luiz Poeta • Sábado e Domingo, 15h

Rumo Fotográfico – Vila Maria Zélia

Ponto de Encontro: Rua dos Prazeres, 362 – Brás • Sábado e Domingo, 14h

Subindo o Morro do Cruzeiro: Um outro olhar de São Mateus

Ponto de Encontro: Rua Professora Jaçanã Altair, esquina com Avenida dos Sertanistas • Domingo, 10h

Vilas Operárias no distrito do Belém – ontem, hoje e amanhã

Ponto de Encontro: Metrô Belém • Domingo, 11h

VOZ DA LESTE

Ponto de Encontro: Casa de Cultura do Itaim Paulista • Sábado e Domingo, 15h

Walking tour "Olhares do novo e antigo" Brás

Ponto de Encontro: Metrô Brás (Saída da Rua Domingos Paiva) • Sábado e Domingo, 14h e 16h30

Zona Norte

Imóveis históricos

CASA DE CULTURA DA VILA GUILHERME – CASARÃO

Oficina "Cianotipia do Patrimônio" • Sábado, 9h

Encontro "Resgatando Memória" • Sábado, 11h-17h

Festival "Molungu" • Domingo, 16h-21h

ESCOLA ESTADUAL PADRE ANTÔNIO VIEIRA

Visitas guiadas sábado, 9h

PRAÇA DO RELÓGIO DO JAGUARÉ

Visitas guiadas sábado e domingo, 10h

SÍTIO MORRINHOS – MUSEU DA CIDADE

Oficina "Observação do Céu" • Sábado, 15h

Oficina "Sítio Mirim no Sítio Morrinhos: Memórias da Penumbra – uma experiência sensorial com lamparinas" • Domingo, 15h

Oficina "Arqueologia da Memória" • Sábado, 14h e Domingo, 15h

Espaços Culturais

BIBLIOTECA AFONSO SCHMIDT

Oficina de Capoeira • Sábado e Domingo, 10h

BIBLIOTECA ÁLVARES DE AZEVEDO

Oficina "Mão no Barro" • Domingo, 13h

Oficina "Patrimoniando" • Domingo, 15h

BIBLIOTECA BRITO BROCA

Venha ler ao pôr do sol • Sexta, 16h

BIBLIOTECA DE SÃO PAULO

Memória da Cidade: Lembranças Paulistas • Sábado, 16h

Se eu perder esse trem, só amanhã • Domingo, 16h

Jogos do Patrimônio • Domingo, 10h e 13h

BIBLIOTECA ÉRICO VERÍSSIMO

Oficina Projeto Capoeira • Domingo, 11h

BIBLIOTECA MENOTTI DEL PICHIA

Oficina "Jogoteca itinerante" • Sexta, 14h30

BIBLIOTECA PEDRO NAVA

Oficina "Memória e Patrimônio – Encontros imateriais que constroem a cidade" • Domingo, 15h

CASA DE CULTURA BRASILÂNDIA

Show de Rap "Agosto Indígena" • Sábado, 18h

CASA DE CULTURA DO TREMEMBÉ

Teatro "Baú das Histórias" • Domingo, 16h

CENTRO CULTURAL DA JUVENTUDE

Samba de quebrada • Sábado, 20h

Festival de dança com grafite • Domingo, 12h

CEU JAÇANÃ

Oficina "Escavação arqueológica simulada e oficina de réplicas de fósseis" • Sábado, 12h

CEU PARQUE ANHANGUERA

Visitas guiadas sábado e domingo, 10h-16h

CEU PÊRA MARMELO

Visitas guiadas sábado e domingo, 10h, 11h, 14h e 15h

CEU PERUS

Visitas guiadas sábado e domingo, 10h

ETEC PARQUE DA JUVENTUDE

Oficina "Patrimônio em formação" • Sábado, 10h

MIRANTE FREGUESIA DO Ó

Oficina "Ó: Miradas da Freguesia" • Domingo, 15h

MUSEU FLORESTAL OCTÁVIO VECCHI

Oficina "Xilogravura no Museu" • Sábado, 9h e 14h

Oficina "Monotipia com Plantas" • Sábado, 14h

OFICINA CULTURAL JUAN SERRANO

Visitas guiadas sábado e domingo, 9h e 13h

RESIDÊNCIA ELIANE MARTZ

Oficina "Vivências de Eliane Martz" • Sábado, 14h

TERREIRO DE CANDOMBLÉ DE SANTA BARBARA

Oficina "Memória do Terreiro de Candomblé Santa Barbara: de Mona para Mona" • Sábado, 10h

Oficina "Patrimônios Afro-Brasileiros em São Paulo" • Sábado, 12h

Oficina "Por que patrimonializar terreiros?" • Sábado, 14h

Circuito SPcine

CEU JAÇANÃ

Filme: Jaçanã e o Adoniran • 15, 18 e 21 de agosto, 17h

CEU Perus

Filme: Perus, uma história feita de ferro, cimento e amor • 15, 18 e 21 de agosto, 17h

CEU vila atlântica

Filme: Jaraguá – Terra sem mal • 15, 18 e 21 de agosto, 17h

SESC-SP

SANTANA

Roteiro "Lugares de brincar: espaços de brincadeiras e memórias" • Domingo, 9h • Locomoção por ônibus

ROTEIROS DE MEMÓRIA

Amor Tombado

Ponto de Encontro: Biblioteca Álvares de Azevedo • Sábado, 15h e Domingo, 14h

Caça Noturno

Ponto de Encontro: Biblioteca Álvares de Azevedo • Sábado, 19h

Caça Tombo

Ponto de Encontro: Biblioteca Álvares de Azevedo • Sábado, 14h

Caminhada no Trote

Ponto de Encontro: Parque do Trote Portaria 1 – Avenida Nadir Dias Figueiredo • Domingo, 9h e 11h

CAMINHADA PELA ESTRADA DE FERRO PERUS-PIRAPORA

Ponto de Encontro: Estação Perus CPTM • Sábado, 9h

Caminhos do Carandiru

Ponto de Encontro: Metrô Carandiru • Sábado, 9h e 16h

Construindo Memórias

Ponto de Encontro: Biblioteca São Paulo • Sábado, 9h

Da Sesmaria a Vila Guilherme

Ponto de Encontro: Casa de Cultura Vila Guilherme – Casarão • Sábado, 19h e Domingo, 10h

FerroTrekking – Perus

Ponto de Encontro: Estação Perus CPTM • Sábado e Domingo, 9h

Histórias de Bonde

Ponto de Encontro: Paróquia Nossa Senhora Da Candelária • Sábado, 10h e Domingo, 14h

Jaçanã, outros olhares

Ponto de Encontro: Museu do Jaçanã • Sábado, 9h

Memória Ressignificada: um passeio pelo Parque da Juventude

Ponto de Encontro: Biblioteca São Paulo • Sábado, 10h

Movimento Ousadia Popular na Paz

Ponto de Encontro: CEU Paz • Sábado, 9h e 15h

Parque Anhembi

Ponto de Encontro: Portão principal do Parque Anhembi na Avenida Olavo Fontoura • Sábado, 10h e 15h e Domingo 10h

Percorrendo os coretos de dominó da Freguesia do Ó

Ponto de Encontro: Coreto de dominó situado na Rua João Cordeiro – Freguesia do Ó • Sábado e Domingo, 9h

Redesenhando o espaço

Ponto de Encontro: Biblioteca São Paulo • Sábado, 14h

Santana: 3 séculos em 3 horas

Ponto de Encontro: Pátio da Paróquia Sant'Ana • Sábado, 9h e 16h

Santana: entre fé, força pública e maçonaria

Ponto de Encontro: Metrô Santana • Sábado, 13h

Trem das 11 – Estação Pedra Branca

Ponto de Encontro: Paróquia Santa Cruz • Sábado, 9h e 14h

Walking tours e City tours

Ponto de Encontro: Casa de Cultura Salvador Ligabue – Freguesia do Ó • Sábado, 10h

Zona Oeste

Imóveis históricos

CAPELA DO MORUMBI

Pau a pique: memórias da forma • Sábado, 14h

Visita educativa às histórias e memórias da cidade de São Paulo • Domingo, 10h e 14h

CASA AMARELA DA VILA ROMANA

Roteiro do Patrimônio Industrial do bairro da Lapa – Lado da Vila Romana • Sábado e domingo

Exposição "Onde a Casa Mora?" • Sábado e domingo

CASA BANDEIRISTA DO ITAIM

Visitas guiadas sábado e domingo, 10h e 15h

CASA DAS CALDEIRAS

Oficina "Fotografia da História – O registro arquitetônico das cidades" • Sábado, 9h e 13h

CASA DE VIDRO

Visitas guiadas sábado e domingo, 10h-16h

CASA DO BANDEIRANTE – MUSEU DA CIDADE DE SÃO PAULO

Mãos ao Museu • Sábado e Domingo, 14h

CASA DO SERTANISTA – MUSEU DA CIDADE DE SÃO PAULO

Oficina "Laboratório de Bioconstrução" • Sábado, 10h

Caminhos do Peabiru • Sábado, 14h

Laboratório de bioconstrução • Sábado, 10h e Domingo, 14h

Arqueologia na Casa Sertanista • Domingo, 10h

CASA GUILHERME DE ALMEIDA

Visitas guiadas sábado e domingo, 11h e 15h

CASA MELHORAMENTOS

Visitas guiadas sábado e domingo, 11h-17h

CENTRO CULTURAL TENDAL DA LAPA

Oficina "Palhaço Desconforto" • Sábado, 15h

Oficina "Cabaré de variedades contemporânea" • Domingo, 20h30

COLÉGIO BATISTA BRASILEIRO

Visitas guiadas sábado, 10h e 14h e domingo, 11h e 15h

CONJUNTO NACIONAL

Visita guiada "do subsolo ao terraço" • Sábado, 10h30

JOCKEY CLUB

Visitas guiadas sábado e domingo, 14h e 16h

MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

Visitas guiadas sábado e domingo, 10h e 15h

PARQUE MUNICIPAL CHÁCARA DO JOCKEY

Oficina "Formação de uma rede de pesquisadores – Bacia do Pirajuçara: Uma pesquisa coletiva" • Domingo, 10h

Oficina "A luta comunitária para a constituição do Parque Chácara do Jockey – Bacia do Pirajuçara: Uma pesquisa coletiva" • Domingo, 14h

RESIDÊNCIA CASTOR DELGADO PEREZ – GALERIA LUCIANA BRITO

Horário de funcionamento: sábado e domingo, 11h-17h

Espaços culturais

ATELIÊ ARTE & RESTAURO

Oficina "Insetos xilófagos e formas de prevenção e tratamentos" • Sábado, 14h

Oficina "Pensando na conservação de acervos e coleções: Acondicionamento" • Sábado, 16h

Oficina "Conservação de Acervos" • Sábado, 14h e Domingo, 9h

BIBLIOTECA ÁLVARO GUERRA

Oficina "Práticas de meditação" • Domingo, 11h30

BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS

Se eu perder esse trem, só amanhã • Sábado, 17h

Memória da cidade: lembranças paulistas • Domingo, 18h

Jogos do patrimônio • Sábado, 10h-12h e 13h-17h

CASA DE CULTURA DO BUTANTÃ

Oficina de Capoeira • Sábado, 9h

Oficina "O significado do Peabiru, do Morro do Querosene e do Parque Chácara da Fonte para a cidade de São Paulo" • Sábado, 10h

Oficina "Ambiente fluvial ou espaço de circulação? – Bacia do Pirajuçara: Uma pesquisa coletiva" • Sábado, 10h

Oficina "São Paulo e seus rostos de barro" • Sábado, 14h

Oficina "Caminho do Peabiru, Parque da Fonte e lagos da Vila Sônia – Bacia do Pirajuçara: Uma pesquisa coletiva" • Sábado, 14h

Oficina "Cantinho do Samba Rock" • Sábado, 16h e Domingo, 14h

INSTITUTO ROGACIONISTA

Oficina "Inventário participativo das referências culturais no território da Operação Urbana Água Branca" • Domingo, 14h

MUSEU DA CASA BRASILEIRA

Visita guiada sábado, 10h

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Visitas guiadas sábado e domingo, 10h

Visita técnica sobre a conservação de acervos fotográficos do acervo MIS • Sábado, 14h

TEATRO CACILDA BECKER

Grafitando Cacilda Becker • Sábado e Domingo, 9h

TEATRO SÃO PEDRO

Visita guiada sábado, 14h

CIRCUITO SPCINE

CEU BUTANTÃ

Filme: A cidade que nasce na Luz • 15, 18 e 21 de agosto, 17h

SESC-SP

PINHEIROS

Roteiro "Imprensa negra como exercício de resistência" • Sábado, 9h • Locomoção por ônibus

Roteiro "Patrimônios negros: dimensões materiais e imateriais da ancestralidade afro-paulistana" • Domingo, 9h • Locomoção por ônibus

POMPEIA

Memórias da Fábrica da Pompeia: Gênero e Cidade • Sábado, 11h

Memórias da Fábrica da Pompeia: Arquitetura e Autoritarismos • Sábado, 15h

Memórias da Fábrica da Pompeia: Trabalho e Arquitetura • Domingo, 11h

Memórias da Fábrica da Pompeia: Nordeste e Povo Brasileiro • Domingo, 15h

Roteiros de memória

Bike Tour na Vila Madalena

Ponto de Encontro: Avenida Pedroso de Morais, 1495 – Pinheiros • Domingo, 9h

Caminhada Histórica

Ponto de Encontro: Bilheteria do Instituto Butantan • Sábado, 10h e 15h

Caminhos do Ó

Ponto de Encontro: Sociedade Beneficente União Fraterna • Domingo, 10h

Estilo Urbano: Dos Hippies aos Hipsters

Ponto de Encontro: Mercearia São Pedro • Sábado, 11h

Ferreira é Patrimônio!

Ponto de Encontro: Parque Chácara do Jockey – Espaço de Convivência • Sábado, 14h

Fotografia de Rua: Memórias do Itaim

Ponto de Encontro: Pátio Victor Malzoni (Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 – Itaim Bibi) • Sábado e Domingo, 10h

Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo

Ponto de Encontro: Casa das Caldeiras • Sábado e Domingo, 9h

ITAIM BIBI, das igrejas ao Quarteirão da Cultura

Ponto de Encontro: Paróquia Santa Teresa de Jesus • Sábado e Domingo, 10h

Lapa: Das fábricas aos dias atuais

Ponto de Encontro: Casa das Caldeiras • Sábado e Domingo, 10h

Memória estudantil: A luta contra a ditadura no Conjunto Residencial da USP

Ponto de Encontro: CINUSP • Sábado, 15h

No Vale do Corujas

Ponto de Encontro: Rua Orós, altura do nº 338 – Sumarézinho • Sábado e Domingo, 11h

Onde a casa mora?

Ponto de Encontro: Casa Amarela da Vila Romana • Sábado e Domingo, 16h

Rota da liberdade

Ponto de Encontro: Alameda Casa Branca, 800 – Jardim Paulista • Sábado, 10h

Sabe qual é a banda mais antiga da cidade? A da Lapa

Ponto de Encontro: Rua Joaquim Machado, 99 – Lapa • Sábado, 11h

São Paulo modernista: a criação da USP

Ponto de Encontro: Portaria 1 da USP – Praça Prof. Reynaldo Porchat, s/n – Butantã • Sábado, 9h e 14h

Trilha da Memoria Queixada

Ponto de Encontro: Comunidade Cultural Quilombaque • Domingo, 10h

Trilha de Reapropriação e Ressignificação de Espaços Públicos

Ponto de Encontro: Comunidade Cultural Quilombaque • Domingo, 11h

Teatro

Instituto Brincante (Rua Purpurina, 412 – Vila Madalena)

Domingo, 19h • Distribuição de ingressos para o espetáculo "A Noite que a Morte Dançou”

Zona Sul

Imóveis históricos

Associação Beneficente Nossa Senhora de Nazaré

Visita guiada sábado e domingo, 9h-12h

Casa das Rosas – Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura

Visita guiada sábado, 11h e 15h e domingo, 11h • Até 20 pessoas

Oficina "No meu tempo… era, é e será" • Sábado, 14h

Casa do Grito – Museu da Cidade de São Paulo

Visita "O Monumento à Independência e outras memórias" • Sábado e Domingo, 10h e 14h

Casa Modernista – Museu da Cidade de São Paulo

Oficina "Casa Modernista – Da porta pra dentro, da porta pra fora" • Sábado, 14h

Casa Vilanova Artigas

Visita guiada sábado e domingo, 10h e 16h

Centro Cultural Santo Amaro

Oficina "Contando a história de São Paulo através dos discos" • Sábado, 9h

Oficina "No choro de São Paulo" • Sábado, 14h

Oficina "Quebrando a cabeça com obras de Júlio Guerra" • Sábado, 15h

Centro Cultural São Paulo

Visita patrimonial com bate papo a partir da exposição de fotografias do acervo • Sábado, 14h30

Visita patrimonial com visita técnica ao acervo da Missão de Pesquisas Folclóricas, tombado pelo IPHAN e UNESCO • Domingo, 14h30

Oficina de Pinhole: um novo olhar sobre o patrimônio de São Paulo • Sábado e Domingo, 10h

Oficina de Mapa Afetivo: sensações paulistanas em relação ao centro de São Paulo • Sábado, 11h

Oficina "Retratos de São Paulo – Oficina de Cianotipia" • Sábado, 14h30

Oficina "Memórias de São Paulo – Fotografia Ecológica (Antotipia)" • Domingo, 14h30

CINEMATECA BRASILEIRA

Visita guiada sábado e domingo, 16h e 17h

MONUMENTO ÀS BANDEIRAS

Oficina "Memória e Monumento: Rediscutindo as bandeiras" • Sábado, 11h

MUSEU AFRO BRASIL

Visita guiada domingo, 14h

MUSEU PAULISTA DA USP – MUSEU DO IPIRANGA

Visita guiada sábado, 10h e domingo, 10h e 14h

PARQUE BURLE MARX

Visita guiada sábado e domingo, 10h e 16h

SEMINÁRIO CENTRAL DO IPIRANGA

Visita guiada sábado, 11h e domingo, 14h

UNASP – CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO

Visita guiada domingo, 10h

Espaços Culturais

BIBLIOTECA AMADEU AMARAL

Atividades de empreendedorismo e projeto de vida • Sexta, 10h

BIBLIOTECA BELMONTE

Visagens – visões comuns, visões sublimes • Sexta, 8h; Sábado e Domingo, 10h

Minha TV • Domingo, 14h

BIBLIOTECA MARCOS REY

Oficina de redação • Domingo, 10h

Hip Hop: MC, Rap Universo do canto falado • Domingo, 15h

Território de fruições • Domingo, 15h

BIBLIOTECA VIRIATO CORRÊA

Artesanato e cultura popular • Sexta, 15h

Meditação Sahaja Yoga • Sábado, 11h

CASA DE CULTURA CHICO SCIENCE – IPIRANGA

Oficina "A capoeira entre templos e terreiros, um Patrimônio Cultural" • Domingo, 13h

CASA DE CULTURA DE PARELHEIROS

Oficina "Capoeira: luz divina" • Sábado, 9h e 15h

CASA DE CULTURA dE SANTO AMARO

Oficina "Conhecendo o universo musical do samba – o samba paulistano" • Domingo, 9h

CASA DE CULTURA DO HIP HOP – SUL/CORA CORALINA

Oficina "Hip Hop DJ Time Line do Brasil" • Sábado, 10h

Oficina de MC • Sábado, 14h

Oficina "Influência da música brasileira na urbanização do território" • Sábado, 15h

Oficina "Conhecendo o Samba Paulistano" • Domingo, 14h

CASA DE CULTURA do m'boi mirim

Oficina "Fotografias da comunidade" • Sábado, 9h

Oficina "Vivências e convivência através da circularidade na roda de capoeira" • Sábado, 10h

Oficina "Graffiti nos muros, nas casas e nas pontes" • Sábado, 15h

CENTRO DE CULTURAS NEGRAS DO JABAQUARA

Miss Agosto Negro • Sábado, 10h

Guerreiros de Tatá Jurema • Sábado, 11h

Café preto • Sábado, 14h

Mucambos de Raiz Nagô • Sábado, 15h

Oficina "[Re]Junte: uma proposta decolonial" • Sábado, 17h e Domingo, 11h

Oficina de Percussão Popular • Domingo, 13h

Oficina de Samba Rock • Domingo, 14h

A capoeira entre templos e terreiros, um Patrimônio Cultural • Domingo, 15h

Centro Cultural do Grajaú

Oficina "Carolina Maria de Jesus, uma memória" • Sábado, 10h e 15h

Stardust Swordplay Batalha Campal • Sábado, 14h

Encontro de poliglotas • Domingo, 14h

Zion Gate Sound System • Domingo, 14h

CEU HELIÓPOLIS

Rimas e batidas: Oficina de Rap • Sábado, 13h

LARGO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

Desenhar possibilidades com a comunidade para uma área subutilizada • Domingo, 15h

PRAÇA FLORIANO PEIXOTO

Oficina "Capoeira: identidade do povo" • Sábado e Domingo, 10h

UMAPAZ – UNIVERSIDADE ABERTA DO MEIO AMBIENTE E CULTURA DE PAZ

Oficina "Wikificando o Patrimônio Ambiental" • Domingo, 10h

CIRCUITO SPCINE

CEU CAMINHO DO MAR

Filme: Jabaquara – Terra dos Contrastes • 15, 18 e 21 de agosto, 17h

CEU FEITIÇO DA VILA

Filme: Capão Redondo – Sintonia da Quebrada • 15, 18 e 21 de agosto, 17h

CEU MENINOS

Filme: Santa Ifigênia e seus pecados • 15, 18 e 21 de agosto, 17h

CEU TRÊS LAGOS

Filme: Grajaú, onde São Paulo começa • 15, 18 e 21 de agosto, 17h

CEU VILA DO SOL

Filme: Parelheiros – Extremo Sul • 15, 18 e 21 de agosto, 17h

SESC-SP

IPIRANGA

Roteiro "Memórias Paulistanas: Passeios pelas lembranças de São Paulo. Um olhar afetivo do passado" • Sábado, 9h • Locomoção por ônibus

SANTO AMARO

Roteiro "Memórias de Santo Amaro" • Sábado, 9h • Locomoção por ônibus

VILA MARIANA

Roteiro "Memórias da Vila Mariana" • Domingo, 12h • Locomoção por ônibus

GUARULHOS

Roteiro "Quilombos Urbanos" • Sábado, 9h • Locomoção por ônibus

Roteiro "Quilombos Urbanos: Centro Cultural e Quilombo Urbano Aparelha Luzia" • Domingo, 13h • Locomoção por ônibus

SÃO CAETANO

Roteiro "Tamanduateí encontra São Caetano" • Sábado, 8h • Locomoção por ônibus

Roteiros de memória

Água da Bica

Ponto de Encontro: Igreja da Colônia • Sábado e Domingo, 13h

As 12 Maravilhas do Ipiranga – o legado do Conde José Vicente de Azevedo

Ponto de Encontro: Museu Vicente de Azevedo • Sábado, 9h e 12h

As transformações do Ipiranga e a memória da independência

Ponto de Encontro: Museu do Ipiranga • Sábado e Domingo, 10h

Bike Tour no Parque Ibirapuera

Ponto de Encontro: Avenida Lavandisca, 365 – Indianópolis • Sábado, 9h

Giro Cultural – Roteiro "A USP e a São Paulo Modernista"

Ponto de Encontro: Metrô Alto do Ipiranga • Sábado, 10h

Ipiranga "Muito Além do Museu"

Ponto de Encontro: Sesc Ipiranga • Domingo, 9h e 14h

Jornadinha com os Bebês

Ponto de Encontro: Oca • Domingo, 14h

O Ibirapuera de Oscar Niemeyer

Ponto de Encontro: Auditório Ibirapuera • Domingo, 9h

O Museu Afro Brasil como Terreiro Urbano

Ponto de Encontro: Bilheteria do Museu Afro Brasil • Domingo, 10h e 14h

Obelisco do Ibirapuera

Ponto de Encontro: Obelisco do Ibirapuera • Sábado e Domingo, 10h e 14h

OS NOTURNOS – UM ROTEIRO ASSOMBRADO

Ponto de Encontro: Concha Acústica do Parque da Aclimação • Sábado e Domingo, 16h

POR ONDE A LÁGRIMA PASSOU

Ponto de Encontro: CEU Heliópolis • Sábado e Domingo, 10h

Quebrando a cabeça com imagens de São Paulo Antiga

Ponto de Encontro: Centro Cultural São Paulo • Sábado e Domingo, 15h

O IBIRAPUERA QUE NINGÉM VÊ

Ponto de Encontro: Parque Ibirapuera, Portão 7A – Avenida Quarto Centenário, 1268 – Vila Mariana • Sábado, 14h

Rotas do patrimônio cultural negro no Jabaquara

Ponto de Encontro: Sítio da Ressaca • Domingo, 9h e 14h

Seguindo os passos de Júlio Guerra

Ponto de Encontro: Centro Cultural Santo Amaro • Sábado, 14h

Zona de impacto

Ponto de Encontro: Coração do Vargem Grande na Estrada da Colônia • Sábado e Domingo, 9h