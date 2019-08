Evento une grandes empresas e universitários ou recém-formados para processos seletivos

O início da carreira pode ser difícil para muitos, mas a força de vontade ajuda muito a sair na frente no mercado de trabalho. Pensando em unir novos talentos à grandes empresas com foco em inovação, a Fundação Estudar realiza um evento gratuito com processos seletivos para universitários e recém-formados.

A “Conferência Na Prática Empreendedorismo & Inovação” ocorre no dia 28 de outubro, em São Paulo, e terá participação de empresas como o banco Citibank, o serviço de entregas Loggi e o grupo de investimentos XP. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 2 de setembro.

Serão 600 jovens selecionados, que terão seus perfis avaliados e encaminhados para potenciais empregadores. Alguns dos participantes também serão selecionados para se apresentarem aos recrutadores e “venderem seu peixe” em apresentações de até dois minutos.

“A Fundação escolhe os participantes a partir do histórico pessoal, profissional e acadêmico. Levamos em consideração os projetos que eles desenvolveram durante os estudos, as pesquisas e também participação em organizações estudantis”, explica o supervisor da Fundação Estudar, Tito Ferraz.