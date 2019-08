Filiação de Alexandre Frota ao PSDB é confirmada; anúncio será feito nesta sexta

A filiação do deputado federal Alexandre Frota ao PSDB foi confirmada na manhã desta sexta-feira (16), de acordo com informação repassada à Rádio Bandeirantes por uma fonte ligada à direção nacional do partido.

O anúncio oficial será realizado hoje, às 17h, na sede do diretório do PSDB, em São Paulo. A cerimônia contará com a presença do governador João Doria, que fez o convite para o ingresso de Frota, e outros tucanos.

Veja também:

Tabata Amaral fala sobre suspensão do partido: ‘Não fui expulsa do PDT’

Autoridades de saúde alertam para doença do pombo em São Paulo

O deputado federal foi expulso do PSL na última terça-feira (13), após se manifestar diversas vezes contra o governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL).

Segundo a Rádio Bandeirantes, as declarações duras de Frota à situação e ao próprio partido criaram um clima desfavorável à presença do parlamentar na legenda. Há duas semanas, o deputado disse que o governo Bolsonaro merecia "nota 4 até aqui".