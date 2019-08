Previsão do Tempo: sexta-feira terá temperaturas de até 24ºC em SP

A natureza ouviu as preces do paulistano e concedeu seus desejos – ao menos os daqueles que não aguentavam mais o frio. Nesta sexta-feira (16), as temperaturas apresentam elevação significativa na capital – e o céu ensolarado ajuda a trazer de volta o calor.

LEIA MAIS

Mega-Sena: mulher é detida após tentar resgatar prêmio com bilhete falso

Falha no WhatsApp permite alterar a resposta de mensagens citadas

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), órgão de monitoramento meteorológico da Prefeitura de São Paulo, prevê uma máxima de até 24ºC na cidade. Pode parecer pouco, mas é aumento relevante em relação às últimas máximas registradas na semana: 20ºC na quinta-feira e gélidos 13,2ºC na quarta.

O dia terá poucas nuvens do início ao fim. Pela tarde, o sol aparece, aumentando a sensação de calor. A umidade volta a diminuir, chegando à taxa mínima de 30%.

A mínima continua reduzida, garantindo grande variação de temperaturas durante o dia. O período mais frio do dia será a manhã, em que o frio atinge 10ºC.