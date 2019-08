Prefeitura promove programa de qualificação para mulheres empreendoras

A Prefeitura de São Paulo promove um curso gratuito que busca qualificar mulheres empreendedoras ou que desejam iniciar o próprio negócio. Chamado Mais Mulheres, o programa terá seis encontros entre agosto e setembro.

O curso é organizado pela Ade Sampa (Agência São Paulo de Desenvolvimento), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. As aulas serão realizadas na UniCEU do Jaguaré, zona oeste de São Paulo.

O projeto busca inspirar as participantes a entenderem seus negócios, o mundo do empreendedorismo e a desigualdade no mercado de trabalho enfrentada pelas mulheres. Já a qualificação consiste em orientações sobre ferramentas e conceitos para estruturar negócios, além de informações sobre as etapas para a criação de uma empresa.

As inscrições para o Mais Mulheres podem ser feitas até o dia 21 de agosto neste link. As vagas são limitadas e serão priorizadas mulheres que já estejam empreendendo ou que busquem desenvolver um projeto de negócios.