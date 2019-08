Mega-Sena: mulher é detida após tentar resgatar prêmio com bilhete falso

A Mega-Sena é um grande sonho de muitos brasileiros e mais difícil que acertar as seis dezenas é conseguir resgatar um prêmio que não ganhou com um bilhete falsificado. Foi o que uma jovem de 19 anos tentou fazer – e falhou – em São José do Rio Claro, no interior do Mato Grosso.

A ocorrência foi registrada na quarta-feira (7). De acordo com a Polícia Civil, a fraude, informada aos oficiais por uma funcionária da lotérica, envolveu o recorte dos números vencedores colados no bilhete entregue em questão. Além disso, a jovem ainda circulou o papel com caneta!

Ela confessou a ação e foi solta em seguida, após a justificativa de que a fez porque estava com dificuldades financeiras e precisava ajudar a família.