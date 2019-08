Hospital Pérola Byington vai ganhar prédio próprio na Luz

Com as obras iniciadas, a nova sede do hospital Pérola Byington, referência no atendimento à saúde da mulher, tem previsão de ficar pronta em 36 meses.

O prédio está sendo construído pelo governo do estado em PPP (Parceria Público-Privada. Quando ele ficar pronto, vai receber todas as instalações do hospital, hoje sediado em um imóvel alugado na Bela Vista.

A unidade ficará localizada na área chamada pelo governo estadual como Nova Luz – conhecida como cracolândia, que concentra usuários de drogas no centro.

O governador João Doria (PSDB) disse que a obra é uma “recuperação da Nova Luz”. A prefeitura pretende deslocar o atendimento aos usuários para o Pari (centro), com um novo centro de tratamento entre as avenidas Santos Dumont e Cruzeiro do Sul.