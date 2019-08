Onde está Diana? Estátua de dois metros desaparece do Anhangabaú

A Polícia Civil investiga como uma estátua de bronze e cimento de 2,35 metros que estava havia 75 anos na praça Pedro Lessa, no Anhangabaú (centro), sumiu.

A estátua Diana, a Caçadora, teria sido furtada no dia 19 de junho –não se sabe ao certo a data. Sua falta foi constatada em vistoria feita naquele dia por agentes do Consórcio Central, responsável pelas obras de revitalização do Anhangabaú iniciadas em 10 de junho.

No boletim de ocorrência, foi registrado que a base da estátua foi danificada no furto. O caso foi registrado como furto qualificado no 3º DP (Campos Elíseos) no dia 23 de julho.

Segundo o DPH (Departamento do Patrimônio Histórico) da prefeitura, a estátua Diana, a Caçadora, é uma réplica de obra feita por Jean-Antoine Houdon, exposta no Museu do Louvre, em Paris. Ela foi executada pelo Liceu de Artes e Ofícios.

A prefeitura diz que um dos braços e o arco da obra tinham sido retirados e estão guardados no DPH “por precaução”. Se a estátua não for encontrada, só vão restar essas partes.