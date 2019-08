Dólar fecha abaixo de R$ 4; bolsa cai para menos de 100 mil pontos

Um dia depois de fechar no maior valor em três meses, o dólar comercial recuou nesta quinta-feira (15). A divisa fechou vendida a R$ 3,99, com queda de R$ 0,05 (-1,24%), depois de passar quase todo o dia acima de R$ 4.

A trégua no mercado de câmbio não se repetiu na bolsa de valores. Em queda pelo segundo dia seguido, o índice Ibovespa, da B3 (antiga Bolsa de Valores de São Paulo), encerrou a sessão aos 99.057 pontos, com recuo de 1,2%. Pela primeira vez desde 18 de junho, o indicador fechou abaixo de 100 mil pontos.

O mercado financeiro ainda reflete os temores de uma recessão global. Dados econômicos mais fracos que o esperado na China, segunda maior economia do planeta, e na Alemanha, a maior economia da Europa, fizeram as bolsas de valores caírem em todo o planeta.

No próximo dia 21, o Banco Central começará a vender dólares à vista das reservas internacionais, o que será feito pela primeira vez desde fevereiro de 2009. A operação marca uma mudança na política de intervenção cambial do banco, que até agora, usava apenas as operações de swap cambial tradicional (venda de dólares no mercado futuro) para segurar o dólar em momentos de alta.