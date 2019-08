Usuários da Cracolândia podem ser levados para centro de tratamento no Pari

Governo e prefeitura de São Paulo pretendem deslocar usuários de drogas da Cracolândia para um novo centro de tratamento na região do Pari, no centro. O serviço Atende da rua dos Gusmões, na República, foi fechado e transferido para a rua Porto Seguro, entre as avenidas Santos Dumont e Cruzeiro do Sul.

Segundo a administração municipal, o atendimento no Serviço Integrado de Acolhimento Terapêutico já está sendo feito de maneira experimental. Usuários estão sendo abordados pelos assistentes sociais e levados, de forma voluntária, em vans e acompanhados pelos profissionais.

O prefeito Bruno Covas (PSDB) diz que não teme a formação de um novo local para consumo de drogas. Na alameda Cleveland, um muro de três metros de altura foi erguido no domingo em torno da obra de um conjunto habitacional. Já o governador João Doria (PSDB) negou que o tráfico esteja maior do que antes no local, mas confirmou a necessidade de proteção dos operários e dos equipamentos.

Veja também:

Mãe com criança no colo é morta por bala perdida no Rio de Janeiro

Metrô: falha na linha 2-Verde afeta circulação de três outras linhas