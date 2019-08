Tabata Amaral apresenta projeto de 'renovação partidária' amanhã no Senado

A deputada federal por São Paulo, Tabata Amaral (PDT) apresenta nesta quinta-feira (15) um projeto de reforma do sistema partidário no Senado, em Brasília (DF). Em coletiva de imprensa, também estarão presentes o deputado pelo Rio Grande do Sul, Felipe Rigoni (PSB), e o senador pelo Sergipe Alessandro Vieira (CIDADANIA), cujo gabinete sediará o encontro.

A intenção do anúncio é lançar um novo projeto de lei para reformar o sistema de partidos políticos no Brasil.

Marcada para as 10 da manhã, a coletiva apresentará um "Manifesto pela Renovação dos Partidos", liderado pelos movimentos políticos Acredito (integrado por Amaral e Rigoni) e Transparência Partidária.

Este último também envia seu coordenador, Marcelo Issa, ao evento. Além destes, Rigoni e Issa também são membros de outro grupo político sem partido definido, o RenovaBR.

Rigoni e Amaral, no início do ano, ganharam atenção ao questionar o então ministro da Educação, Ricardo Vélez, por sua deficitária apresentação dos objetivos e projetos para a pasta. A repercussão deste momento é tida como uma das causas do desgaste que acabou levando Vélez a deixar o ministério pouco depois.

Mais recentemente, Tabata retornou ao holofote midiático ao anunciar sua oposição ao fechamento de questão de seu partido, PDT, sobre a reforma da Previdência proposta por Paulo Guedes. A deputada votou a favor do prosseguimento do texto na Câmara dos Deputados, e chegou a ser ameaçada com expulsão.