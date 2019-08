São Bernardo anuncia Centro de Operações Integradas para setembro

A Prefeitura de São Bernardo anunciou na terça-feira (13) que o primeiro COI (Centro de Operações Integradas) do estado será entregue em setembro. O equipamento vai integrar num mesmo lugar sete forças de operações de segurança da cidade.

O prédio vai abrigar 400 agentes de segurança do Baep (Batalhão Especial da Polícia Militar), do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), do Dicma (Delegacia de Investigação de Infrações e Crimes contra o Meio Ambiente) e da Delegacia do Idoso, além da Polícia Civil, Guarda Civil Municipal e da Defesa Civil. “Será possível alinhar o planejamento de diversas ações integradas entre as corporações”, afirmou o prefeito Orlando Morando (PSDB). “O COI permitirá mais eficiência e agilidade nas ações de combate a criminalidade.”

Monitoramento

Agentes das polícias Militar e Civil terão acesso em tempo real a 400 câmeras de monitoramento espalhadas por São Bernardo, além de 273 câmeras do sistema Detecta, que integra os bancos de dados de todas as unidades policiais do estado. Além disso, o espaço contará com acomodações e refeitório para atender cerca de 270 agentes do Baep.

Primeiro do estado

Anunciado em abril para ser entregue em agosto, com um investimento de R$ 2 milhões da iniciativa privada, o COI de São Bernardo será entregue em setembro deste ano e será o primeiro a operar no estado. “Seremos a primeira cidade do estado a adotar este modelo de integração das forças policiais”, disse o prefeito.