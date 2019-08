Procon-SP pede retirada de rede da Arena do Palmeiras

A Fundação Procon-SP quer que a diretoria do Palmeiras providencie a retirada da rede de segurança da arquibancada da Arena do Palmeiras, que estaria prejudicando a visão do torcedor que compra ingressos para assistir aos jogos.

Segundo o Procon, a rede implica em "abusividade na relação de consumo, com prejuízo inaceitável ao consumidor".

O clube esclareceu que a tela de proteção foi uma exigência das autoridades de segurança.

Uma reunião foi marcada para a próxima sexta-feira, às 10h, entre o Procon-SP, a diretoria do clube e a Polícia Militar para discutir uma solução.