Previsão do Tempo: frio continua nesta quinta-feira em SP

O frio começa a ceder, porém a quinta-feira (15) ainda será gelada na capital paulista.

De acordo com a previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, o dia apresentará uma variação de temperaturas muito maior do que nesta terça-feira, que ficou entre apenas 10ºC e 13ºC.

O órgão de monitoramento climático da Prefeitura de São Paulo aponta para uma mínima de 9ºC, registrada pela manhã, por volta das 6h. A partir daí, uma ascensão brusca ocorre até as 16h, momento mais quente do dia, em que a temperatura atinge os 20ºC.

Apesar do aumento de nuvens durante o entardecer, não é prevista chuva para o dia.