Metrô: falha na linha 2-Verde afeta circulação de três outras linhas

Passageiros que dependem do sistema metropolitano na manhã desta quarta-feira (14) precisam ter paciência para operação diferenciada em quatro linhas. De acordo com o Metrô de São Paulo, uma falha em equipamento de via na linha 2-Verde fez com que os trens circulassem com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações.

A lentidão acabou afetando as linhas 1-Azul, 5-Lilás e 15-Prata, que fazem conexões com a 2-Verde e precisaram reduzir o ritmo para conter a circulação de passageiros nos trens e plataformas. Em algumas estações, o número de catracas em funcionamento foi reduzido para diminuir a entrada por vez de passageiros nas estações.

Nas redes sociais, usuários reclamaram de longas esperas para prosseguir viagem, principalmente pela linha 2-Verde. "O metrô não tem velocidade reduzida. Ele está parado há mais de 20 minutos", afirmou Glaucia Chiamarelli. "Fiquei parada quase 30 minutos dentro do metrô na estação Trianon-Masp e o metrô dizia que houve falha em equipamento no Tamanduateí", relatou Selma Menezes Dias Vieira.

Os problemas na operação fez com que grandes filas se formassem dentro e até fora das estações. O usuário Thiago compartilhou foto de uma grande fila de pessoas que aguardavam para entrar na estação Santos-Imigrantes (linha 2-Verde).

Por volta das 8h20, todo o sistema estava em processo de normalização.