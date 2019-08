Mãe com criança no colo é morta por bala perdida no Rio de Janeiro

Uma jovem que estava com uma criança no colo, a caminho da igreja, morreu atingida por uma bala perdida durante operação da PM (Polícia Militar) na zona oeste do Rio de Janeiro.

O caso ocorreu na noite de terça-feira na comunidade do 48, em Bangu. A criança, um menino de dois anos, foi atingido por um tiro de raspão no pé e segue internado.

De acordo com a polícia, os tiros eram trocados por dois suspeitos, que portavam fuzis e teriam atirado contra as autoridades. Os dois morreram e os policiais afirmaram ter encontrado com eles duas pistolas, uma granada e munição.

Com este caso, sobe para 102 o número de vítimas de bala perdida no Rio de Janeiro só neste ano. Desde a sexta-feira (9), seis pessoas ficaram feridas ou morreram atingidos por tiros estando fora de confronto. Para a PM do Rio, três eram suspeitos – já os familiares negam.