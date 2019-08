Veículos da imprensa são atingidos por Kombi enquanto profissionais cobriam outro acidente na marginal Tietê

Dois acidentes na madrugada desta quarta-feira (14) afetaram o trânsito durante a manhã na pista expressa da marginal Tietê, sentido rodovia Ayrton Senna. Ambos aconteceram na altura da ponte do Tatuapé.

O primeiro foi entre um carro e um caminhão, que transportava uma retroescavadeira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma pessoa ficou ferida e foi encaminhada ao pronto socorro com dores na lombar.

Na sequência, uma Kombi invadiu a interdição feita pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) e colidiu com veículos da imprensa que estavam posicionados para a cobertura da primeira ocorrência. O repórter e o motorista da Record TV ficaram com ferimentos leves e foram encaminhados ao hospital. Nenhum funcionário do SBT se machucou.

Sem gravar entrevista, o motorista da Kombi afirmou à reportagem da Rádio Bandeirantes que viu os bloqueios, mas não conseguiu frear a tempo. Ele relata ter virado a noite trabalhando. Segundo os jornalistas envolvidos, o carro estava em alta velocidade.

Todas as faixas já foram liberadas, mas, por causa do bloqueio do acostamento, há lentidão desde a altura da ponte da Vila Maria.