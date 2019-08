Frio deve piorar nesta quarta-feira e melhorar na quinta

O frio, que já deu as caras ontem, chega com mais força ainda hoje. O dia deve ficar parecido com ontem, nublado e com chuvisco em algumas áreas isoladas da capital. Uma névoa úmida deve intensificar a sensação de frio, e a temperatura mínima fica próxima aos 10ºC, enquanto a máxima não deve ultrapassar os 13ºC, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Amanhã o clima começa a melhorar um pouco, com a frente fria indo embora. Com um amanhecer bem gelado e parcialmente nublado, a mínima deve ser de 8ºC. Mas no decorrer do dia a temperatura sobe e pode chegar até os 21ºC, esquentando um pouco.

Para terminar a semana, o clima esquenta mais um pouco: a mínima sobe para os 9ºC e a máxima para os 25ºC.