Vazamento de gás pode ter causado morte do jogador Emiliano Sala

Um exame toxicológico realizado no corpo do futebolista argentino Emiliano Sala introduziu uma nova hipótese sobre sua morte. Tanto ele quanto o piloto do avião, que transportava o jogador para a Inglaterra, apresentavam um nível de saturação de 58% para a substância carboxihemoglobina – composto estável formado quando o monóxido de carbono (CO) e a hemoglobina das hemáceas se misturam.

A descoberta foi divulgada em boletim oficial da Agência de Investigação de Acidentes Aéreos do Reino Unido. Emiliano Sala estava a caminho de sua nova residência, a Inglaterra, após deixar o futebol francês para ser transferido ao clube Cardiff City.

O quadro do jovem aponta para uma possível intoxicação por monóxido de carbono anterior à queda do avião. Em níveis acima de 50%, a exposição a esse gás pode causar danos ao cérebro, coração e sistema nervoso. Em alguns casos, o CO provoca convulsões, perda de consciência e até a morte.

"É evidente pelos sintomas que exposição ao CO pode reduzir ou inibir a habilidade de um piloto para pilotar uma aeronave", explicou o boletim.

Em nota de posicionamento, a família de Sala pediu mais investigações nos escombros do avião, para determinar como o gás conseguiu penetrar pela cabine. A busca poderia, ainda, prevenir futuros acidentes aéreos.

"Níveis tão perigosos de monóxido de carbono terem sido encontrados no corpo de Emiliano levantam muitas questões para a família. O procedimento de tal investigação vai determinar a maneira na qual ele morreu".

A Agência de Investigação de Acidentes Aéreos afirma que está dando continuidade às investigações, e um boletim final será publicado "em devido tempo".