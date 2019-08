Descomplica SP abre terceira unidade, no Tucuruvi, com serviços ao cidadão

A prefeitura espera realizar cerca de 800 atendimentos por dia na nova sede do Descomplica SP, inaugurada nesta quarta-feira (14) no bairro do Tucuruvi. O programa é semelhante ao Poupatempo e oferece mais de 270 serviços, como pedido de seguro desemprego e emissão da carteira de trabalho.

O posto também conta com um posto de autoatendimento do governo do Estado, que permite, por exemplo, solicitação da segunda via do RG e da CNH.

Promessa de campanha do ex-prefeito e atual governador João Doria (PSDB), a unidade é a terceira inaugurada. A primeira foi em São Miguel, na zona leste, e a segunda no Campo Limpo, zona sul. O prefeito de São Paulo (PSDB), Bruno Covas, promete mais seis até o fim do ano que vem.

Veja também:

Najila critica pedido de arquivamento de acusação: ‘Palavra do Neymar vale mais’

Lula quer suspeição de procuradores da Lava Jato e nulidade dos processos