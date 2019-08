Aeroporto de Hong Kong volta a operar após protesto

O aeroporto internacional de Hong Kong retomou as operações nesta quarta-feira (14) depois de uma noite caótica em que manifestantes entraram em confronto com a polícia. Na terça-feira (13), centenas de voos foram cancelados depois que os militantes ocuparam as áreas de embarque na tentativa de sensibilizar o público estrangeiro pelos protestos contra a China, em prol de abertura democrática.

Segundo o site do aeroporto, os voos estão funcionando como programado nesta manhã, embora ainda haja atrasos. Depois de dias de interrupções nas operações, a Autoridade Aeroportuária emitiu um comunicado no qual afirma ter obtido uma liminar proibindo os manifestantes de entrarem em certas áreas. Desta forma, os protestos só poderão ser realizados em locais designados pelo aeroporto.

Além disso, novas medidas de segurança adicionais foram tomadas restringindo o acesso ao terminal. Somente funcionários e passageiros com cartões de embarque válidos serão permitidos.

As manifestações, até o momento, de acordo com a rede CNN, já deixaram 700 pessoas presas em Hong Kong desde 9 de junho, quando os atos começaram. A China condenou veementemente os protestos pró-democracia, considerando a agressão contra dois cidadãos chineses de "ação terrorista". O gabinete de Assuntos de Hong Kong e Macau, que reporta ao governo de Pequim, expressou "a mais forte condenação dessas ações terroristas" contra os dois "patriotas da China continental" que foram feridos.