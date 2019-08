Acidente deixa cinco feridos na ponte do Socorro e trava trânsito na região

Um acidente de trânsito grave deixou cinco pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (14) na ponte do Socorro, zona sul de São Paulo. Um carro capotou no sentido centro da via. De acordo com o Corpo de Bombeiros, com o acidente duas pessoas foram projetadas para fora do carro e três ficaram presas nas ferragens.

Entre as vítimas, duas mulheres de 20 anos foram resgatadas em estado gravíssimo – uma delas teve uma parada cardiorrespiratória. As outras vítimas, de 24, 32 e 40 anos, tiveram ferimentos leves. Ainda segundo os Bombeiros, o carro estava em alta velocidade e foi preciso serrar parte da estrutura do veículo para retirar as vítimas.

O capotamento causou grande impacto no trânsito da região. A ponte do Socorro é uma importante parte do corredor Norte-Sul e, com o bloqueio de faixas para o atendimento da ocorrência, o trânsito ficou travado em vias como a avenida Guarapiranga, a estrada do M. Boi Mirim e a avenida Atlântica. Quem tentou fugir pela ponte João Dias também enfrentou dificuldades.

Após a remoção do veículo, a pista ainda ficou completamente fechada para a limpeza das ferragens que se espalharam após o trabalho dos bombeiros. A via foi liberada para o trânsito por volta das 7h50.