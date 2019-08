Toffoli: ‘Lava Jato não manda nas instituições’

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), José Antonio Dias Toffoli, criticou ontem, durante evento em São Paulo, a percepção de que a operação Lava Jato virou uma instituição. Segundo ele, a investigação nasceu de acordos republicanos, feitos pelos três poderes, e afirmou que a operação “não manda nas instituições”.

Toffoli afirmou que, durante os últimos anos, qualquer reação de algum poder em relação à operação foi percebida como uma tentativa de acabar com a Lava Jato. “Não se pode permitir na República que algo se aproprie das instituições. (.. ) A Lava Jato é fruto da institucionalidade, não uma instituição”, disse, completando: “Um país não se faz de heróis, se faz de projetos.” Ele criticou a tentativa de criação de um fundo de R$ 2,5 bilhões voltado para a operação. E elogiou a sugestão de inclusão do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) no Banco Central, tirando o órgão da disputa entre Ministérios da Justiça e da Economia.