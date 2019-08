São Paulo tem mais de 1,2 mil casos de sarampo confirmados

O surto de sarampo está tomando conta do país, principalmente da cidade de São Paulo. O Ministério da Saúde contabilizou 1.226 casos da infecção entre 12 de maio e 3 de agosto. Do total, 1.220 estão concentrados em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro, 1 na Bahia e outro, no Paraná. Há ainda 6.678 casos em investigação.

Desde o início do ano, foram confirmados 1.322 pacientes com a infecção, 95% dos quais nos quatro Estados que atualmente estão em situação de surto.

Diante do surto, o governo tem realizado ações de imunização. O público-alvo é composto por jovens e adultos entre 15 e 29 anos e bebês entre 6 meses e 1 ano. No entanto, o Ministério da Saúde também recomendou a vacina para pessoas entre 30 e 49 anos que não sabem se foram vacinadas contra o sarampo após 1 ano de idade.

A campanha de vacinação segue até a próxima sexta-feira. Até o dia 8, segundo a Secretaria Municipal da Saúde, tinham sido imunizados 29,3% dos jovens e 27,3% das crianças.