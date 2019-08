Usuário de patinete é atropelado por carro na avenida Paes de Barros

Ouvintes da Rádio Trânsito FM relatam atropelamento na avenida Paes de Barros, sentido centro, na altura da rua Bixira, na Mooca. Um usuário de patinete foi atropelado por um carro no cruzamento das vias, onde não há ciclovia ou ciclofaixa.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros trabalha no atendimento a vítima. O motorista encontra bloqueio parcial do local e lentidão desde a Rua Capitão Pacheco e Chaves. Vale destacar que no último sábado (10), novas regras para o uso dos patinetes foram publicadas no Diário Oficial da cidade de São Paulo.

No novo decreto, que regulamenta o uso do transporte, os equipamentos elétricos deverão ser utilizados apenas em ciclovias, ciclofaixas, em locais de lazer e vias com limite de 40 km/h. As empresas responsáveis pelos patinetes têm, desde a data da publicação, 60 dias para adaptação.