Nova tecnologia de fiscalização da Zona Azul é testada no Tatuapé

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) começou nesta semana novos testes com o projeto-piloto da Zona Azul no bairro do Tatuapé, zona leste de São Paulo. A tecnologia, que começou em julho do ano passado, envolve um veículo com câmeras que realiza a fiscalização do serviço.

Iniciado na segunda-feira (12), o experimento acontece até sexta (16) das 9h às 16h. De acordo com a prefeitura de São Paulo, a região testada ganhou 1.058 novas vagas de Zona Azul. Portanto, é um local propício à tecnologia, especialmente porque o monitoramento acontece apenas por agentes da CET.

Apesar do recurso, não há alteração nas regras da Zona Azul. Inclusive, as câmeras no automóvel vão direcionar os agentes de trânsito para os lugares em que as regras do serviço forem ignoradas.

O preço oficial do CAD (Cartão Azul Digital) é de R$ 5,00 e pode ser adquirido e ativado por meio de qualquer um dos aplicativos credenciados pela Companhia. Mais informações sobre a Zona Azul estão no site da CET.