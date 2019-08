Mães de Mércia Nakashima, Eliza Samúdio e Bianca Consoli irão a lançamento de frente parlamentar contra feminicídio

Amanhã, quarta-feira (14), será lançada a Frente Parlamentar em Combate à Violência Contra a Mulher, ao Feminicídio e aos Relacionamentos Abusivos. O evento na Assembleia Legislativa de São Paulo vai contar com a presença de três mulheres que experienciaram de perto dos efeitos da violência de gênero.

As mães de Mércia Nakashima, Eliza Samúdio e Bianca Consoli tem presença confirmada. Janete Nakashima, Sônia de Fátima Marcelo da Silva Moura e Marta Maria Ribeiro Consoli perderam suas filhas para crimes de feminicídio que repercutiram durante meses na imprensa brasileira.

A frente será coordenada pelo deputado estadual Márcio Nakashima, irmão de Mércia, e pretende fomentar políticas públicas para mulheres vítimas de violência, além de fornecer apoio a seus familiares. O grupo conta com o apoio também de representantes do poder público, autoridades policiais e profissionais da saúde.

Também estão confirmadas no lançamento a delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher de Guarulhos, Luciana Lopes dos Anjos; a presidente da Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude (Asbrad), Dalila Figueiredo; a promotora de justiça e coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público paulista, Valéria Diez e Gabriella Manssur, promotora de Justiça e diretora da Mulher na Associação Paulista do MPSP.

O evento está programado para as 11h, na Alesp (Av. Pedro Álvares Cabral, 201, bairro Ibirapuera).