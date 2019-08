Governo dá mais tempo para saída de consórcio da linha 6-Laranja do Metrô

O governo de São Paulo decidiu prorrogar o processo de caducidade com o consórcio Move São Paulo, responsável pelas obras da linha 6-Laranja do Metrô. O prazo se encerraria nesta terça-feira (13), mas o decreto, publicado no sábado (10), o estendeu para novembro.

A caducidade determinaria a ineficácia do consórcio atual e, consequentemente, o processo de retirada da empresa. Na prática, as obras, que estão paralisadas, seriam retomadas por outra responsável. No entanto, agora elas terão mais tempo para serem realizadas pela Move São Paulo.

Veja também:

Cadastro da biometria para eleitores é ampliado na cidade de São Paulo

MPF vai à Justiça contra Eduardo embaixador

Com o adiamento, o governo também pretende ganhar tempo para, possivelmente, receber propostas de outras empresas que tenham interesse em assumir as obras. Caso isso não aconteça, o projeto passará por uma nova licitação, o que adiaria ainda mais a entrega.

O resultado final da linha 6-Laranja prevê 15 estações, passando por Freguesia do Ó, Pompeia, Perdizes, Pacaembu, Praça 14 Bis e Bela Vista.

Mais um tempinho para esperar…