MP nega recurso e mantém investigação contra Deltan Dallagnol

O Conselho Nacional do Ministério Público negou nesta terça-feira (13) um recurso do coordenador da Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol, no processo administrativo disciplinar que apura críticas feitas por ele ao Supremo Tribunal Federal em uma entrevista concedida no ano passado a uma rádio.

Os conselheiros decidiram em bloco manter a tramitação do processo.

Veja também:

PSL discute expulsão de Alexandre Frota do partido em reunião

Cardi B se rende ao funk e entra em estúdio com Anitta: ‘Alma gêmea’, diz brasileira

Ainda durante a sessão de hoje, dois conselheiros solicitaram a revisão de uma decisão monocrática a respeito do arquivamento de outra reclamação disciplinar contra Dallagnol e os procuradores da Lava Jato em razão da troca de mensagens divulgadas pelo site The Intercept Brasil.

Um novo relator deve analisar o pedido e, na sequência, o caso será levado a votação em sessão do Conselho.