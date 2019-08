Após recorde de calor, temperatura cai em São Paulo

Ontem a capital bateu recorde de temperatura neste inverno, marcando 30ºC nos termômetros, o que supera os 29,8ºC registrados no último sábado. Mas é bom pegar o casaco e o guarda-chuva de novo, porque hoje as temperaturas já voltam a cair.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a passagem de uma frente fria e a chegada de uma massa de ar frio causam uma intensa queda de temperatura. Os fortes ventos devem chegar no começo da tarde e, por causa deles, a sensação térmica será bem baixa. O clima fica nublado, com chuva fraca no decorrer do dia. A mínima deve ser de 13ºC – na noite de hoje – e a máxima não passa dos 20ºC.

Amanhã, a temperatura vai cair ainda mais, marcando 10ºC de mínima e 13ºC de máxima. O clima deve ficar nublado e com chuvisco em algumas áreas isoladas durante o dia inteiro.

Na quinta-feira, a frente fria começa a ir embora. O dia fica parcialmente nublado e começa bem gelado, com a mínima perto dos 8ºC, mas a máxima entra em elevação e fica próxima aos 21ºC.

E, na sexta-feira, já quase no fim de semana, o sol aparece menos tímido. A mínima sobe para os 9ºC e a máxima para os 25ºC. Mas a umidade do ar estará baixa à tarde, então é importante se manter hidratado.