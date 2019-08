Previsão do Tempo: São Paulo vai esfriar nesta terça-feira

A chegada de uma frente fria pelo litoral paulista promete mudar o tempo em São Paulo. A terça-feira (13) começa com sol, mas no decorrer do dia, pode esfriar e até chover na capital.

A previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) prevê um dia nublado, com chuvisco durante a noite.

As temperaturas devem cair, em ambas as pontas do espectro. A mínima será de cerca de 13ºC, redução de três graus em comparação à segunda-feira. No entanto, é na máxima em que a mudança é mais perceptível. De 30ºC registrados na segunda, caímos para apenas 21ºC na terça-feira.

Já a umidade do ar terá elevação, com taxas entre 50% e 90%.

O restante da semana poderá ser ainda mais frio, ainda de acordo com o CGE. O órgão de monitoramento climático da Prefeitura de São Paulo alerta para dias nublados, com garoa e sensação de frio. Ainda na quarta-feira, as temperaturas caem novamente, oscilando entre gelados 10ºC e 14ºC.