Jovem tem couro cabeludo arrancado por kart no Recife

Uma jovem de 19 anos foi escalpelada enquanto dirigia um kart, no último domingo (11), no Recife (PE). O acidente aconteceu no circuito localizado no estacionamento do Walmart em Boa Viagem e deixou a vítima em estado grave.

Débora Stefanny Dantas Oliveira estava com o namorado e a sogra e corria de kart pela primeira vez. Segundo o portal JCOnline, o casal pagou cerca de R$ 100 para dar 22 voltas no circuito, que pertence à empresa Adrenalina Kart Racing, mas logo na segunda volta o cabelo da jovem saiu do capacete e enroscou no motor no equipamento, que estaria sem proteção.

O estabelecimento não prestou socorro à Débora. Um cliente do supermercado teria auxiliado no atendimento. O couro cabeludo da vítima teria sido colocado em uma sacola e entregue ao namorado, que a levou para ser atendida em um hospital da região.

Débora passou por uma neurocirurgia de emergência e está internada em estado grave.

'Fatalidade'

Na manhã desta segunda (12), o local foi interditado. Agentes do Procon-PE e do Corpo de Bombeiros fizeram a fiscalização do circuito e encontraram uma série de falhas, como a falta de sinalização específica sobre os equipamentos de segurança e da maneira correta sobre como prender o cabelo, além da ausência de um profissional para orientar os usuários.

O empresário Vanderlei Dreyer, representante da Adrenalina Kart Racing, classificou o ocorrido como uma "fatalidade". Em entrevista ao portal FolhaPE, ele disse que o local seria fechado nesta quarta-feira, já que não estava dando retorno financeiro. Aberto há cerca de um mês naquele local, o circuito atuava de maneira irregular "para ver se rendia alguma coisa no sentido financeiro", informou a representante gerente de fiscalização do Procon-PE, Danielly Sena.