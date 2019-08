Inscrições para a Fuvest 2020 começam nesta segunda; saiba como participar

Às 12h desta segunda-feira (12), começam as inscrições para o vestibular da Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular), que dá acesso aos cursos da USP (Universidade de São Paulo). Em 2020, a universidade terá 11.147 vagas, sendo 8.317 direcionadas para seleção via Fuvest e 2.830 com acesso a partir das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

As inscrições custam R$ 182 e vão até as 12h de 20 de setembro no site da Fuvest, onde está o manual do candidato. A taxa pode ser paga até o dia 24 de setembro. A prova da primeira fase, composta por 90 questões objetivas, será em 24 de novembro. A segunda fase será realizada nos dias 5 e 6 de janeiro de 2020, com provas dissertativas e redação.

Os convocados para a segunda fase serão divulgados no dia 9 de dezembro. Já a lista de aprovados será publicada no dia 24 de janeiro. Clique aqui para acessar o manual do candidato.

Os livros

Lista de obras que devem ser lidas pelos candidatos: