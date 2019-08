Faculdade lança curso para formar candidatos às eleições de 2020

A ESPM lança, a partir de 20 de agosto, um curso à distância sobre marketing político e o comportamento do eleitorado. Em divulgação para a imprensa, a Escola Superior de Propaganda e Marketing afirma buscar "renovação" e tem, como público-alvo do curso, futuros candidatos às eleições de 2020.

As aulas são ministradas por Gabriel Rossi, especialista em marketing. Elas se propoem, em 30 horas, a analisar profundamente a conjuntura política nacional, além de fornecer alicerces para o "branding" – construção de uma marca pessoal – político e eleitoral.

Ainda, o curso vai falar sobre a influência das redes sociais na estratégia política, e como utilizá-las para falar com o eleitor. "A internet pode definir e ser a diferença entre ganhar ou não [uma eleição]", afirma Rossi.

Segundo assessoria, conhecimento fornecido também pode ser interessante para estudantes de marketing, assessores e jornalistas, além daqueles interessados em ingressar na carreira política.

O curso "Comportamento do Eleitor de 2020 – como construir campanhas vencedoras" abrirá inscrições pelo site da ESPM, com taxa de R$ 1.270. As aulas ocorrem no período noturno, em tempo real, às terças-feiras.