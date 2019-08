Acompanhe a cotação do dólar, do euro e do bitcoin em tempo real nesta segunda, 12 de agosto

O dólar sobe mais de 1% no mercado à vista e o dólar futuro de setembro chega novamente aos R$ 4,00 em meio à cautela internacional após nova desvalorização da moeda chinesa ante o dólar, o rompimento da coligação italiana que governa o país, a possibilidade de um Brexit sem acordo e as persistentes tensões comerciais entre EUA e China. Nesta segunda-feira, o cancelamento de voos em Hong Kong colabora ainda para a postura defensiva dos investidores.

Ecoam também as declarações do presidente americano, Donald Trump, de que não está pronto ainda para fechar um acordo comercial com a China. Segundo ele, as discussões bilaterais previstas para setembro poderão não acontecer. Recentemente, Trump anunciou que pretende impor tarifa de 10% sobre mais US$ 300 bilhões em produtos chineses a partir de 1º de setembro.

Entre as moedas emergentes, a valorização do dólar ante o real se destaca assim como o avanço ante o peso argentino, após a derrota do presidente Maurício Macri, candidato à reeleição, nas prévias eleitorais ontem no país.

Acompanhe as cotações das moedas em tempo real:

