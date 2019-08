Inscrições para Mutirão da Catarata continuam na CPTM até quinta-feira

Quem ainda não se cadastrou no mutirão da catarata terá mais uma oportunidade. As inscrições foram prorrogadas até quinta-feira, 15/8. O posto de cadastramento funciona das 9h às 17h, na Estação Brás, que atende as linhas 10-Turquesa, 11-Coral e 12-Safira da CPTM.

A pré-inscrição garante a participação no programa, destinado para as pessoas que moram na capital paulista. Realizado pelo Instituto São Paulo de Ação Voluntária, o projeto “Mutirão de Cirurgia da Catarata” completou 17 anos de atuação com mais de 20 mil cirurgias gratuitas realizadas no período.

A catarata é a perda da transparência do cristalino. A causa mais comum da doença é o processo de envelhecimento natural das células do cristalino, embora fatores como hereditariedade, traumatismo, doenças sistêmicas e congênitas, medicamentos e infecções oculares também contribuam para sua aparição.

Em geral, os primeiros sinais da doença surgem após os 60 anos. Não há nenhum método capaz de evitar ou prevenir a catarata. O único tratamento eficaz conhecido é a intervenção cirúrgica. Porém, o diagnóstico da doença não pressupõe a necessidade imediata de operação.

Algumas cataratas progridem mais rapidamente, enquanto outras tem seu desenvolvimento de forma lenta. Entretanto, a redução da visão provocada pela doença só pode ser recuperada através da substituição do cristalino opacificado por um artificial, no caso, uma lente intraocular.

A iniciativa conta com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para atividades ligadas à promoção da saúde e ao bem-estar dos passageiros, e também ações culturais de artistas e instituições parceiras.

Serviço

Campanha de Cadastramento para Mutirão da Catarata

Local: Estação Brás (Linhas 10-Turquesa, 11-Coral e 12-Safira)

Data: até quinta-feira, dia 15/08

Horário: das 9h às 17h

Grátis para passageiros