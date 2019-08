Casa desaba e deixa duas vítimas em Curicica, zona oeste do Rio

Na manhã desta segunda-feira (12), uma casa de três andares desabou em Curicica, na zona oeste do Rio de Janeiro. Pelo menos duas pessoas estão desaparecidas, entre elas uma jovem de aproximadamente 21 anos e um menino de 3.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, por volta das 8h50, conseguiu se comunicar com as duas vítimas que estavam sob os escombros. Ambos conversavam com os agentes para ajudar no resgate.

O pai da criança estava chegando do trabalho quando o imóvel desabou, segundo reportou a TV Globo. A mãe, que estava no primeiro piso, se preparava para levar o filho à escola.

O imóvel fica às margens do Rio Guerenguê, onde há outras propriedades correndo risco de desabamento.