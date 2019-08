Bolsonaro exonerou ilegalmente peritos do Combate à Tortura, conclui Justiça Federal

A Justiça Federal do Rio de Janeiro concede uma liminar que suspende uma parte do decreto do presidente Jair Bolsonaro que exonerava onze integrantes do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura.

O órgão é responsável pela vistoria das condições em presídios e unidades de internação mantidas pelo Estado.

Na sentença, o juiz Osair de Oliveira Jr, da 6ª Vara Federal, afirma que a exoneração dos peritos foi feita de forma ilegal, já que a destituição dos integrantes só poderia se dar nos casos de condenação penal transitada em julgado, ou de processo disciplinar.

O governo federal ainda pode recorrer da decisão.