Bancos alertam para golpe da troca do chip da operadora

A Febraban (Federação Brasileira dos Bancos) alerta para o golpe da troca de chip do celular. O criminoso obtém dados pessoais de um usuário e liga para a operadora, passando-se pelo cliente, para solicitar o bloqueio da linha telefônica.

Com documentos falsos, em uma loja da operadora de celular, ele habilita um novo chip com o mesmo número bloqueado, mesmo sem ter roubado o aparelho. Depois de ter conseguido o número da conta corrente ou do cartão de crédito, utilizando algum outro método fraudulento, o golpista passa a usar o banco da vítima.

Como o criminoso cancelou a linha telefônica da vítima, o correntista fica sem receber alertas de compras ou códigos de segurança, como SMS, enviados pela instituição financeira. Um indício deste golpe é quando o celular para de funcionar repentinamente.

Para evitar esse tipo de golpe, a Febraban orienta os clientes a proteger seus dados pessoais, inclusive nas redes sociais, e a não revelar nenhuma informação a desconhecidos.

“Quando perceber qualquer movimentação estranha em sua conta corrente ou poupança, ou notar que seu celular parou de funcionar repentinamente, avise o gerente da sua conta ou contate a operadora do seu celular”, afirma.

Cliente não quer mais receber cartão em casa

Após ser vítima de golpe, Silvia (nome fictício) pediu ao banco que não enviasse mais o cartão para a sua casa, mas para a agência onde faria a retirada. Com dificuldades para registrar a senha de seu novo cartão de crédito, ela mandou um e-mail para o gerente. No dia seguinte, recebeu no celular a ligação de uma mulher, que se identificou como auxiliar do gerente e disse que a ajudaria.

Abalada pela morte de uma amigo, sem perceber, Silvia acabou desbloqueando um cartão de débito, que não havia recebido, fornecendo a senha para a golpista, que realizou saques e compras totalizando R$ 7 mil. “O gerente mencionou que os cartões estavam sendo interceptados, sem dar mais detalhes. Disse que os fraudadores clonavam números de telefone do banco”, relata Silvia.