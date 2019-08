Previsão do Tempo: segunda-feira começa com dia mais quente em São Paulo

Após um final de semana de sol e com temperaturas amenas, o paulistano vai enfrentar uma segunda-feira com temperaturas atingindo a casa dos 30º C, segundo dados da Climatempo.

O clima continua seco, sem previsão de chuva. A mínima prevista é de 14ºC

Apesar do calor intenso, é bom se preparar, porque na terça-feira a previsão é de que a temperatura despenque pelo menos 10C, com forte possibilidade de chuvas intensas, devido a uma frente fria que atravessa São Paulo.