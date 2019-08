Enchentes deixam mais de 140 mortos na Índia

Estados do sul e do oeste da Índia têm sido castigados por chuvas e deslizamentos na última semana, que já provocaram o deslocamento de 165 mil pessoas para campos de ajuda humanitária.

O número de mortes provocado pelas enchentes nos Estados indianos de Karnataka, Kerala e Maharashtra subiu para 147, informaram as autoridades locais neste domingo (11/08).

As fortes chuvas e deslizamentos decorrentes das monções nos últimos dias forçaram centenas de milhares de pessoas a buscar abrigo em campos de ajuda humanitária no sul e oeste da Índia, enquanto os serviços de trem foram cancelados em várias áreas alagadas.

No Estado de Kerala, ao sul, pelo menos 57 pessoas morreram em incidentes relacionados à chuva, enquanto mais de 165.000 pessoas estavam em campos de ajuda no Estado, disseram as autoridades.

"Várias casas ainda estão cobertas sob entre 3 metros de lama. Isto está prejudicando os trabalhos de resgate”, disse o ministro-chefe de Estado Pinarayi Vijayan.

As autoridades temem que as operações de resgatem sejam prejudicadas por chuvas e trovoadas previstas em algumas partes de Kerala.

Ano passado, mais de 200 pessoas morreram em Kerala e mais de cinco milhões foram afetadas em uma das piores enchentes no Estado em cem anos. Em Karnataka, várias estruturas de Hampi foram alagadas.